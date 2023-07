Periodistas en desacuerdo con aumentar la cantidad de extranjeros

La idea de aumentar de cuatro a cinco el cupo de extranjeros por equipo en el fútbol nacional no es bien recibida por un sector de la prensa nacional.

Según periodistas consultados, más extranjeros no vienen a solucionar nada en el fútbol nacional en este momento, cuando se vive una crisis de resultados y donde las prioridades deben ser otras.

Costa Rica la pasa mal con las selecciones nacionales a todo nivel. Panamá, un país al que siempre le hemos ganado, nos ha superado en la Liga de Naciones y en la Copa de Oro.

Las selecciones del Caribe crecen a un paso constante, mientras Costa Rica parece estancada y, pese a que Alajuelense y Saprissa hacen esfuerzos con las ligas menores y cuentan con sus respectivos complejos deportivos, tampoco las selecciones menores la pasan bien.

En ese contexto hay un proyecto que pretende que los extranjeros pasen de cuatro a cinco. El asunto podría resolverse la semana que viene en el Comité Ejecutivo de la Unafut, según nos dijo la presidenta de ese organismo, Vicky Ross.

La Teja le preguntó a algunos periodistas deportivos qué opinaban del tema y sus respuestas fueron negativas en cuanto a abrir la puerta a más jugadores del exterior.

Guillermo Antonio Ulate, de Fútbol sin Censura; Alex Mazón, de radio Monumental; y Johnny “Loco” González, de Yok Medios, consideran que es una mala idea aumentar el cupo de los jugadores foráneos.

Recordemos que en los últimos años han sido contados los extranjeros que han marcado alguna diferencia; entre ellos podemos citar al cubano Marcel Hernández, el argentino Mariano Torres, el cubano Luis Paradela y el jamaiquino Javon East.

Además, el paraguayo Fernando Lesme, el mexicano Juan Miguel Basulto y el panameño Fidel Escobar.

Al respecto, Mazón dijo que si fuera por él, más bien limitaría la cantidad de extranjeros.

“Mejor que fueran dos extranjeros de buen nivel, que usted sabe que la van a pegar, que traer cuatro o cinco que ni se sabe. Si fueran cinco extranjeros de nivel y que existiera contenido económico para pagarlos, está bien, pero a como estamos no”, expresó.

Guillermo Antonio Ulate dijo que la idea es una barbaridad y que la prioridad, en un momento de crisis, debe ser otra, como tener buenas gramillas, arreglar estadios o invertir en ligas menores.

“Estamos en un momento de crisis y no podemos estar pensando en extranjeros, esa no es la solución. Podemos contratar a un buen chef, Jorge Luis Pinto digamos, o Alexandre Guimaraes, pero si le damos una cocina pequeña, con problemas eléctricos y no cambiamos el menú, ni los proveedores de comida, no va a hacer nada, en eso deben estar pensando”.

“Ahora, si tuviéramos los recursos económicos como México para comprar buenos jugadores extranjeros no veo problema, pero sin plata vamos a tener más jugadores malos. Definitivamente, no es la solución”, explicó Ulate.

González está de acuerdo en ese punto, abrir más plazas para extranjeros significa más foráneos de baja calidad en el campeonato.

“Es hundir más el fútbol de Costa Rica porque resulta ser que estamos en una grave crisis y los que llegan acá, salvo contadas excepciones, son malos y es llenarnos de más extranjeros que no rinden y quitan espacio al futbolista costarricense, haciéndolo a un lado. ¿A dónde va la Sele?, ¿qué futuro le espera? Es lo más absurdo que he escuchado últimamente” .

“Por eso es que la Liga, Saprissa y Cartaginés se oponen a esa idea, porque apuestan más al desarrollo del fútbol, la Liga con el CAR, Saprissa con el CES y me parece que Cartago debe estar pensando en algo así”.

A Mazón le parece una idea como para que la afición note que los dirigentes están en algo.

Me parece que es para cumplir un protocolo y decir, ‘nos estamos moviendo, tenemos extranjeros, pero no la ha pegado. Recuerdo que Pérez Zeledón fue un equipo que tuvo buen tino y se le reconoció y uno se preguntaba quién estaba detrás de los buenos extranjeros que llegaron. Llegaron a marcar alguna diferencia”.