Perro cruzó la meta junto a atletas de Olimpiadas, ¿cómo llegó ahí? Esta es la increíble historia viral del día

Un peludito logró burlar las medidas de seguridad y se metió a la pista en el momento en que se daba la competencia de esquí de fondo

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP

Escena curiosa y hasta cómica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina: un perro consiguió burlar las medidas de seguridad y encontró el camino para llegar a la pista donde se estaba disputando la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo (se practica en terrenos llanos u ondulados), este miércoles en Tesero.

El peludito, con aspecto de perro-lobo y de raza husky, se puso a correr por la pista, detrás de dos de las competidoras, la griega Konstantina Charalampidou y la croata Tena Hadzic, antes de cruzar también la línea de meta, como un deportista olímpico más.

“Era bonito y para nada agresivo, así que sin problema. Después de pasar la meta, se acercaba a todo el mundo. Yo quería acariciarlo, pero no tuve tiempo, le perdí de vista pronto.

Un perro se coló en la pista de esquí de los juegos de Invierno.
Un perro burló las medidas de seguridad y llegó a la pista donde se estaba disputando la prueba de esquí de fondo. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Mi carrera no fue muy buena, no estoy muy orgullosa de lo que he hecho, pero me he hecho famosa gracias a un perro y ahora todo el mundo quiere entrevistarme. Es la primera vez que doy entrevistas”, dijo Charalampidou.

Miedo en la pista

El animal, que llevaba collar, consiguió luego ser controlado por los organizadores para evitar que pudiera perturbar más el desarrollo del evento.

Un perro se coló en la pista de esquí de los juegos de Invierno.
El perro se coló en el momento en que participaban dos atletas. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La argentina Nahiara Díaz afirmó que por un momento tuvo miedo de chocar con el invitado inesperado de la carrera.

“Me asusté al pensar que podía tirarme, pero afortunadamente cruzó antes de que yo pasara. No sé qué hacía ahí, pero no hubo ningún problema, todo ha ido bien”, expresó.

Un perro se coló en la pista de esquí de los juegos de Invierno.
El perro llamó la atención de los asistentes. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)
