Pese a crisis, Saprissa sacó cariñosas entradas para el clásico y la reacción de la afición sorprende a muchos

El juego entre Saprissa y Alajuelense será este sábado, a las 8 p.m. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa lanzó las entradas para el clásico de este sábado a las 8 p. m., ante Alajuelense y los aficionados pegaron el grito al cielo por los precios de los boletos.

Este miércoles, la dirigencia morada anunció la apertura de la boletería y la entrada más barata, la de sol sur, tiene un precio de 10 mil colones, lo que para los fiebres es un costo muy elevado, tomando en cuenta el rendimiento del club.

Sin embargo, algunos están comprando sus tiquetes, porque para ellos, con el Sapri en las buenas, las malas y las peores.

En redes sociales, los saprissistas dejaron ver su descontento y estos son algunos comentarios.

“Se entiende que es un clásico, que se necesita plata, pero el equipo no ha respondido, no existe ningún atractivo para ir. De verdad póngale cabeza, alguien tiene que estar analizando todas las decisiones y ver qué realmente las cosas están muy mal. Por respeto a lo que ha pagado la gente y ha pasado, deberían procurar un precio razonable para ver si por lo menos llega la mitad, se imagina pagar eso y otra vez nos den hasta para llevar, desmadre y van a tener que invertir en seguridad”, decía uno de los comentarios.

“Si de verdad tienen vergüenza con la afición, la manera de retribuir luego de la pesadilla que vivimos ayer (martes) es dando entradas accesibles. Compramos las camisas originales, pagamos anualidades, los apoyamos a muerte y nos ilusionamos, pero es injusto para la afición tener que pagar tanto dinero”, se lee en otro comentario.

“Tengan un poco más de vergüenza con esos precios, no juegan a nada, así de exigente deberían de ser con los jugadores, ya que dejaron ir un buen ingreso económico para el club”.

Los precios de las entradas son:

- Sol sur: ₡10 mil

- Sol norte: ₡13 mil

- Sombra regular: ₡17 mil

- Sombra preferencial: ₡21 mil

- Platea regular: ₡23 mil

- Platea preferencial: ₡28 mil

- Palcos: ₡55 mil

- Club morado: ₡65 mil

Los tiquetes se adquieren en el sitio https://boleteriamorada.com