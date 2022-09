Pese a mal momento de Guanacasteca, Mundial no correría peligro para Brandon Aguilera

Con la selección de Costa Rica, Brandon Aguilera mostró buenas cosas. (Rafael Pacheco Granados)

Entre los equipos que la están sufriendo en el Apertura 2022, Guanacasteca es de los que están adelante, es colero de la tabla acumulada con solo cuatro puntos de 27 posibles y sus figuras no han tenido chance alguno de lucirse.

Brandon Aguilera, el diez pampero y uno de sus líderes a pesar de sus 19 años, es de los que carga con el peso del equipo, esto gracias a lo que significa su nombre en el fútbol nacional. El joven ha hecho lo que puede dentro de las limitaciones del club.

Algunos se han preguntando si el mal momento de los nicoyanos podría influir en las opciones que el joven tendría para ser convocado como parte de la Selección Nacional para el Mundial de Catar 2022, pues él sufre mientras otros en su posición se han visto mejor en el torneo.

Le hicimos esa consulta a tres periodistas deportivos y están de acuerdo en que pese, a las condiciones del equipo, la situación del naranjeño en la Tricolor no peligra, pues a él lo sostienen otros detalles de más peso, como que su ficha pertenezca al Nottingham Forest.

“Mientras Brandon tenga minutos y no baje en exceso su rendimiento, irá al Mundial, especialmente por dos cosas, por la confianza que le tiene el entrenador pero también por lo que significa saber que el muchacho tiene las condiciones para estar en la Premier League de Inglaterra, pues así lo considero un equipo internacional”.

“Al final Brandon solo está pagando las consecuencias de un equipo en el que es uno de los pocos futbolistas realmente destacados. Es un plantel con poca calidad individual y él es más bien la excepción. No creo que corra riesgo de ir a la Copa del Mundo aunque Guanacasteca esté mal”, opinó José Pablo Alfaro, de Columbia Deportiva.

Para Alfaro, este torneo no es que Brandon esté peor, es que tiene menos asistencia que el torneo pasado cuando con compañeros como Anthony Contreras al menos tenían un goleador.

“Si ha tenido algunos altibajos es porque colectivamente el equipo no le ayuda, pero no porque esté jugando mal y además que hay algunos partidos en los que el entrenador (Juan Vita) lo ha utilizado en posiciones diferentes a la suya y no potencia su mejor versión, eso también tiene relación a que luzca menos vistoso”, agregó.

Ni siquiera el mal momento de Guanacasteca parece inquietar la posibilidad de Brandon Aguilera de ir a la Copa del Mundo. (Jose Cordero)

Diego Obando, periodista de Multimedios y conductor del programa Fútbol Al Día, cree que lo ideal para Brandon era haber elegido otro destino y no llenarse de presiones innecesarias en un equipo como Guanacasteca.

“Para mí tiene cupo seguro en el Mundial más allá de lo que pasé con la ADG, pues el técnico le ha demostrado mucha confianza. Adonde si creo que se equivocó Aguilera fue en este último semestre quedarse en el equipo que más sufre en el campeonato, que posiblemente esté peleando el descenso y está lleno de incertidumbre, eso siempre contagia”.

“Un jugador de este calibre, que firmó en Inglaterra, uno esperaría que estuviera haciendo minutos en un equipo como Alajuelense, el equipo que lo vendió. La atmósfera que está rodeando a Brandon lo podría perjudicar mentalmente, pero creo que tiene las condiciones para no caerse y mostrar las condiciones que lo llevaron a la selección”, opinó.

En el caso de Daniel Martínez, periodista de Deportes Repretel y Monumental, el sello de ser un jugador fichado por un equipo inglés ya es algo que pesa bastante y da hasta más renombre a la Sele.

“(Luis Fernando) Suárez es un tipo muy inteligente y entiende la realidad que tiene Brandon en Guanacasteca. Eso no es limitante para que vaya al Mundial, lo veo fijo en esa lista para Catar, por lo que lo conoce Suárez y sus características, además del papel y el peso que va a tener en el siguiente proceso eliminatorio, es un jugador al que le sienta bien la camiseta de la Selección”.

“Al final de ese repaso que hacen los principales medios de las selecciones, cuando agarran una lista y muchas veces se dejan llevar por clubes y nombres, antes que otra cosa, sin duda que lo de Brandon será de lo más llamativo junto a Keylor Navas, lo de Jewison Bennette y los otros pesos más que conocidos”, comentó.

La pelota está del lado de Brandon, un jugador al que ni siquiera un presente un poco incómodo en cancha parece inquietarlo de la cita con su destino.