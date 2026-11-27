El duelo crucial entre la Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos por el último boleto a las semifinales se juega desde ahora y Sandro Alfaro, quien forma parte del cuerpo técnico del conjunto del norteño, ha soltado una fuerte advertencia.

Los sancarleños necesitan ganar sí o sí, y es por esto que Alfaro hizo referencia a su preocupación por el arbitraje de cara a este partido por una situación ocurrida en el anterior encuentro en la Catedral, cuando los liguistas cayeron en casa contra Cartaginés, lo que da vida a los Toros para este compromiso.

Sandro Alfaro hizo una importante advertencia al arbitraje previo al duelo ante la Liga. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)

“Es un partido de mucho cuidado y de muchos detalles; hay que tener mucho cuidado con los árbitros.

“Esperamos que sea un arbitraje justo, que ni el VAR ni el arbitraje influyan; para nosotros es un partido muy importante y no nos gustaría que por equis motivo del VAR o del arbitraje, ya que ha pasado, se vaya al traste nuestro trabajo de toda la temporada”, agregó Alfaro en cuanto al tema de los silbateros.

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En San Carlos son conscientes de lo que se juegan y para Sandro y el equipo este es el duelo más importante de la temporada, por eso hizo un llamado al aficionado norteño de cara a este compromiso contra los manudos.

“Nosotros estamos bien, con ánimos, insistir a nuestra afición que desde hace varias temporadas ha estado muy fría con nosotros, pero para que vengan con su camiseta de San Carlos y que nos apoyen, es el partido más importante de la temporada, es una final, hay que ganarla”, sentenció Sandro.