La Liga Deportiva Alajuelense tendrá una auténtica final este sábado en Ciudad Quesada cuando se mida a San Carlos por el último boleto a las semifinales del campeonato nacional.

Los rojinegros pueden quedar eliminados por segundo certamen consecutivo si llegan a perder, por cualquier marcador en San Carlos, lo que dejaría a los Toros del Norte con el cuarto boleto a las semifinales del torneo.

La Liga lleva rato sin perder en el Carlos Ugalde. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

No obstante, Alajuelense se aferra a un dato sólido para mantener ese cuarto lugar: su gran racha sin perder en el estadio Carlos Ugalde ante los norteños.

La Liga acumula seis años sin conocer la derrota en ese reducto, pues la última fue el 15 de noviembre de 2020, por 1-0.

LEA MÁS: Amarini Villatoro se puso como nunca antes se le había visto en una entrevista: ¿Qué pasó?

Luego de ese duelo, en todos los enfrentamientos como visitantes, los liguistas han conseguido marcadores que les valdrían para sostener ese boleto a semis y evitar el fracaso de volver a quedar fuera de las semifinales.

Son once los juegos en los que Alajuela ha logrado mantener el invicto en el Carlos Ugalde contra los sancarleños, en los que ha acumulado seis triunfos y cinco empates; no obstante, cabe destacar que en el 2022, un duelo entre ambos quedó 1-1 en la cancha, pero por alineación indebida, el encuentro finalizó con un 0-3 a favor de los leones.

LEA MÁS: Esposa de Joaquín Alonso Hernández vivirá un día muy particular el 6 de diciembre

Los rojinegros se metieron en este conflicto por la derrota contra Cartago en el Morera Soto del pasado lunes, ya que si en dicho compromiso hubieran logrado al menos un empate, ya estarían dentro de la fiesta grande para luchar por una nueva estrella a nivel nacional.

“Hay que ganar y hacerlo bien, tenemos que jugar un buen partido allá para lograrlo. Hay que hacerlo bien por la institución”, mencionó Celso Borges sobre este partido en el norte.

La Liga necesita al menos un empate para clasificar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Somos un equipo grande y hay que ir a cualquier cancha a jugar con lo que venimos haciendo, lo que el profe nos inculca entre semana. Tenemos una grandeza de tener mucha personalidad y bueno, eso es lo que vamos a hacer a San Carlos.

“Sabemos que juegan muy bien en casa, pero Dios primero, iremos a sacar el resultado que queremos”, agregó Yeison Molina sobre el choque de este sábado.