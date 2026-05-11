Por esta razón, José Saturnino Cardozo se perdió la que sería su última conferencia de prensa con Liberia

Fabrizio Ronchetti, asistente técnico de Liberia, fue el invitado inesperado a la conferencia de prensa tras el duelo entre Saprissa y los pamperos.

El sudamericano llegó en representación del entrenador liberiano, José Saturnino Cardozo, quien no pudo participar al ver la tarjeta roja al final del encuentro. Esta pudo ser la última comparecencia oficial del cuerpo técnico liberiano, dado que el futuro del timonel paraguayo es un misterio ante el fuerte interés de Alajuelense.

Ronchetti no reparó en dedicar unas sentidas palabras sobre el papel que ha desempeñado el estratega en la Ciudad Blanca:

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“Cardozo fue fundamental, por la identidad que se generó con la ciudad, con la gente, estoy convencido en gran parte de que fue responsabilidad de él, que la ciudad se comprometidas con la ciudad.

“Se sientan representados, es un equipo que desató lucha, un equipo competitivo, que quiere competir, en cualquier cancha, jugando muy bien al fútbol, con el plantel que teníamos y en el cambio de mentalidad, Cardozo tuvo mucho que ver”, comentó.

Fabrizio Ronchetti, asistente técnico de Liberia le dedicó un sentido mensaje a José Saturnino Cardozo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Interés normal

Luego del partido contra los morados, Ronchetti aseguró que lo de Liberia es destacar, tomando en cuenta que por dos torneos consecutivos, un equipo no tradicional está participando de las semifinales.

“No nos queda más que felicitar a los jugadores, encontraron la idea que trajo Cardozo y se convencieron y la llevaron a cabo hasta el último día del torneo, que fue hoy.

“En el segundo tiempo, estuvimos cerca de igualar el partido y los jugadores tuvieron actuaciones individuales muy importantes y como cuerpo técnico estamos más que agradecidos y conformes con lo que los jugadores hicieron”, comentó.

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Sobre el interés de ciertos equipos, por algunos jugadores liberianos, el uruguayo afirmó que es normal, tomando en cuenta el buen papel que hicieron a lo largo del torneo.

“Es un tema más dirigencial digamos, pero obviamente uno siempre espera que la mayoría del grupo que estuvo se pueda quedar, porque hicieron un gran trabajo.

El Municipal Liberia se despidió del Clausura 2026. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Con respecto a la continuidad de Pepe, es un tema muy personal, él pidió tiempo para analizar las cosas, está muy contento en Liberia, pero obviamente, esto es deporte, es fútbol y con los dos torneos que hizo, es entendible que muchos equipos se lo quieran llevar y ha demostrado que hay trabajo y una constancia”, sentenció.