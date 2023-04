¿Por qué tardó Manfred Ugalde para reventar en Europa? Expertos opinan

El delantero costarricense Manfred Ugalde sigue encendido. Instagram.

Marzo será inolvidable para el delantero Manfred Ugalde por sus dobletes en los partidos de la Eredivisie y los premios que recibió este viernes como el jugador del mes y formar dentro del once ideal.

Es por eso que en La Teja le consultamos a un reconocido comunicador y a un exjugador si el atacante ya explotó su talento y coincidieron en una cosa: va por buen camino.

El primero en mandarse al agua fue el comentarista de radio Monumental Alex Mazon Gonzalez, quien destacó que lo logrado por Manfred es de gran ayuda para su carrera y ha madurado en su talento, pero que aún falta más por verle.

“Llegó a un equipo pequeño en Europa, con poca trascendencia, había muchos señalamientos en cuanto cómo le podria ir, de ahí pasa a otro club de mayor importancia y me parece que se está empezando a ganar un espacio importante de nominaciones trascendentales que tienen su peso específico, eso es parte de su crecimiento, dentro de un futuro que esperemos sea muy bueno para que Costa Rica pueda aprovecharse de esas condiciones”, señaló.

Como es típico en los comentaristas radiales, se fijan mucho en los detalles de los jugadores para describirlo a sus oyentes, esto lo aplicó Mazón para señalar bajo su óptica en qué aspectos ha madurado el jugador.

“Cuando él vino a jugar contra la Liga en la pretemporada del Twente lo vi diferente en comparación al que se había ido de Costa Rica, mucho más maduro en el terreno de juego, lo vi en sus movimientos en medio de un estadio que tenía a la gente en contra, no se intimidó para nada, los desplazamientos con la bola los hacía con mucha lógica y sobre todo que tenía mas sentido a la hora de dominarla”, describió.

Por último, el Galáctico resaltó que este mes Manfred no lo olvidará, va por el camino correcto, sobre todo en cómo quiere verse en el futuro y hasta le dio un consejo para que no se desvíe.

“Tiene que tener claro el mantenerse centrado, no creerse que es la figura del equipo o pensar que está para otros aires, como lo está llevando, va bien”, aseguró.

Buena adaptación

La otra figura que se mandó valiente en resaltar el buen momento que atraviesa Ugalde es el exdefensor del Deportivo Saprissa Juan Bautista Esquivel, quien detalló que también otros aspectos influyeron para que estos logros salieran a relucir.

“Va haciendo bien las cosas bien, obviamente es un tema de adaptación que tenía que amoldarse a muchas cosas, no es sencillo dar un salto y que todo se le dé de un momento a otro, hay situaciones que lo permiten, pero no es tan fácil, él tuvo que adaptarse desde una cultura distinta, me parece que los resultados son un aviso de que va por buen camino”, sentenció.

Juanbau valora que la liga donde juega el delantero ha influido mucho en su crecimiento, como históricamente se ha mostrado muchas estrellas a nivel mundial han pasado por la liga neerlandesa para formarse y pulir ciertos detalles.

“Él no está jugando en cualquier liga, es el torneo neerlandés, ni que lo diga Bryan Ruiz, que fue una gran figura y hasta el momento sigue siendo un ídolo. No es una liga fácil, ahí compiten jugadores de alto nivel, no es poca cosa lo que logró, el tema es que se siga manteniendo a ese nivel y forjar la personalidad, va por buen camino, es un muchacho de muchas condiciones y lo ha demostrado”, concluyó.