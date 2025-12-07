Posteo que hizo Alajuelense este domingo para sacar pecho no gustará a sus eternos rivales

Alajuelense vive un momento muy dulce, ya que además de que el primer equipo consiguió el tricampeonato de la Copa Centroamericana y el liderato del campeonato nacional, todas sus categorías menores están en las finales.

Este domingo, los manudos publicaron en sus redes una imagen en la que presumen de tener a todas las categorias inferiores en las finales, algo que refleja la fuerza del club en la etapa formativa de jugadores, algo que viene a reforzar el trabajo del CAR.

Liga Deportiva Alajuelense tuvo en convocatoria a 14 futbolistas jóvenes y el equipo terminó en cancha con una edad promedio de 20 años. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Desde la Sub-12 hasta la 21, en todas hay presencia rojinegra, además del momento dulce de los rojinegros a nivel mayor, a falta de lo que suceda en las instancias definitivas.

Las mujeres también dominan el fútbol tico y más allá, debido a que son las actuales campeonas nacionales, con nueve cetros al hilo, y también del fútbol de Centroamérica.

Alajuelense sacó pecho de clasificar en todas sus categorías menores a sus equipos (Prensa LDA/Prensa LDA)

Los manudos vienen de sacar aún más pecho, cuando en la última jornada del campeonato nacional, con un equipo lleno de suplentes y jóvenes, fueron a San Carlos y ganaron el compromiso 0-2, dejando un postal al final del juego que llena de orgullo al liguismo, pese a tantas cosas que dicen sus máximos rivales sobre el CAR y sus frutos.