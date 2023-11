Presidencia llama a cuentas a Saprissa por el tema de Mariano Torres y Freddy Góndola

La presidencia de la República, bajo la figura del Comisionado en Inclusión Ricardo Sossa Ortiz, se pronunció por el posible caso de racismo que ocurrió entre entre Mariano Torres de Saprissa y el alajuelense Freddy Góndola, en el clásico del pasado sábado 18 de noviembre en el estadio Nacional.

Freddy Góndola acusa a Mariano Torres de insultos racistas y Presidencia interviene. (Rafael Pacheco Granados)

En esa ocasión, Freddy Góndola denunció insultos racistas de Torres durante la final del torneo de Copa y quedó en el reporte arbitral de Adrián Chinchilla, quien sin embargo dijo que ellos no lo pudieron constatar.

Ante esos hechos, Saprissa envió un comunicado donde decía que luego de una investigación interna, donde desautorizan lo dicho por Góndola y le creen a Torres.

“Mariano Torres niega categóricamente haber proferido insultos racistas en la final del torneo de Copa, mientras que los jugadores cercanos afirman no haber escuchado ningún insulto racista”, dice el comunicado.

Luego, en el mismo comunicado Torres expresa: “No le dije a Góndola un insulto racista, eso es falso. Yo jamás he sido ni seré racista. No me referiré más al tema y a todo este circo que están armando sin pruebas ni testigos”.

Alajuelense también reaccionó con un comunicado y expresaron que irán hasta las últimas instancias con el tema.

“Entendemos la gravedad de las acusaciones realizadas por Freddy y respaldamos su valentía al alzar la voz contra el racismo”.

Ahora la presidencia mediante su comisionado se pronunció al respecto. Le envió una carta al presidente de Horizonte Morado Juan Carlos Rojas y se lo confirmó a La Teja.

La carta dice en su esencia, que el tema de racismo no se puede tratar a la ligera y criticó la actitud de la institución y de Torres.

“En mi calidad de Comisionado de Inclusión Social, el comunicado de prensa publicado por su institución respecto de los supuestos insultos racistas del capitán Mariano Torres en contra del jugador Góndola, no es de recibo para este servidor”

“Lo anterior basado en las declaraciones citadas por el señor Torres, al afirmar: ‘No me referiré más a este tema y a todo este circo que están armando sin pruebas y testigos’.

“Partiendo y respetando el principio de inocencia, debo manifestar la importancia de considerar que, habitualmente, las agresiones se dan desprovistas de testigos con el fin de proteger a la persona agresora”.

“Pero lo más preocupante es tildar una supuesta manifestación racista de circo, lo que definitivamente resulta inadmisible y ofensivo para este servidor, quien vela por los derechos humanos de la población afro, entre otros. Ante cualquier manifestación de atropello a los derechos fundamentales, como es el caso que nos ocupa debe ser tomado con toda la seriedad y apertura necesarias para un diálogo transparente, con el fin de manifestar una posición atenta y abierta a la escucha, con la convicción de establecer sanciones si se comprobaran las denuncias”, dice el texto de Sossa.

Presidencia piensa que al comunicado de Saprissa le faltó seriedad. (Prensa Saprissa)

“Tomando en cuenta que el jugador Góndola es de origen afro, una población históricamente agredida y vulnerabilizada y considerando el gran número de seguidores con los que cuenta Saprissa, siendo un ejemplo deportivo a nivel nacional que traspasa fronteras, insto, humildemente a que su equipo manifieste de manera legítima una posición en la que se refleje la seriedad de este tipo de incidentes, se abra el diálogo en total transparencia con la opinión pública y la sociedad en general, en lugar de cerrar las puertas excusándose en la ausencia de testigos, manifestando que no se referirán más al tema”.

La Teja le pidió a Saprissa, mediante Patricio Altamirano, jefe de prensa, un pronunciamiento al respecto y aseguraron que se referirán directamente con Sossa y no dirán nada de manera pública.

Otras entidades como la Unafut y la Defensoría de los Habitantes también reaccionaron al caso y pidieron investigar.