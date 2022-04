Presidente de Guadalupe sobre labor de Wálter Centeno: “Estamos hechos el uno para el otro”

Wálter Centeno y el presidente de Guadalupe, Antonio Abasolo, comparten una visión de fútbol muy similar. (JOHN DURAN)

Han pasado cinco meses desde que Guadalupe FC se la jugó con Wálter Centeno como su nuevo técnico. El objetivo era claro: lo contrataron para que los pusiera a pelear en lo más alto y Paté ha cumplido.

El entrenador tomó al equipo en el penúltimo lugar el torneo pasado y en este lo tiene peleando clasificación.

Los josefinos están en el cuarto puesto, a un solo punto del primer lugar, Sporting, y este domingo tienen una prueba atractiva, ya que juegan ante Alajuelense, tercero del torneo con las mismas unidades que los guadalupanos (el gol diferencia favorece a los manudos).

Para Antonio Abasolo, presidente y dueño mexicano del club, que este mes cumple cinco años de fundación, este tipo de partidos tiene un gusto especial y previo a eso habló con La Teja sobre algunos detalles del equipo.

- ¿Cómo se han sentido con Wálter Centeno en el banquillo?

Fíjate que muy bien, tuvimos un proceso más o menos igual con Geiner Segura y con Alexánder Vargas, no somos un equipo de cambiar mucho el entrenador. Al cumplir los cinco años, yo pensaba que el equipo ya debería estar peleando otras cosas.

Llegamos a un momento en el que debíamos dar un paso adelante, es por eso que pensamos en Wálter, porque es una persona que es trabajadora, conoce bien el fútbol de Costa Rica, trabaja con jóvenes, que es parte de nuestra primera intención, desarrollar jóvenes. Era quien iba a calzar mejor con nuestro proyecto. Creo que estamos hechos el uno para el otro. Él está casado con sus ideas y nosotros con nuestro proyecto, que van en el mismo sentido.

[ Wálter Centeno y Guadalupe comparten sueños de grandeza que los lleven al protagonismo ]

“La Liga trata de jugar bien, pero apostando a lo individual, es como si tuviera un Ferrari, pero no tiene quién lo maneje”. — Antonio Abosolo, dueño de Gudalupe

- ¿Usted conocía a Centeno previamente? ¿Qué imagen tenía de él?

No lo conocía personalmente, la imagen que tenía de él es cuando fue entrenador de Grecia y Saprissa, alguien de una personalidad muy marcada. Cuando lo conocí no sabía con quién me iba a encontrar, si con el de la televisión o con otra persona distinta y me causó una grata sorpresa conocer a una persona que le gusta mucho el fútbol, que se quiere atrever a hacer cosas distintas, enseñar a los muchachos, buscar un camino distinto para el fútbol de Costa Rica.

- ¿Esperaba que los resultados con Wálter se vieran rápido?

Yo sí pensaba que iba a ser muy rápido, conozco la planilla que tengo y la capacidad que tiene y sabía que estos muchachos con un técnico con el oficio, la personalidad y el carácter que tiene Wálter, iban a crecer mucho. Es un equipo que, si bien en resultados no tenía los que queríamos, la calidad estaba, le faltaba un poco de trabajo con alguien como Wálter. La gran parte del plantel es igual al año pasado, ahora lo que tiene es un año más de experiencia.

- ¿Ese estilo de juego que tiene Paté de proponer siempre y no encerrarse es algo que a usted le gusta y está de acuerdo sabiendo que puede costarles puntos?

Sí, claro, me encanta, de hecho ese es el ADN del equipo, estando arriba o abajo es un equipo que siempre propone. De hecho, creo que es una de las cosas que a Alexánder Vargas le faltó un poquito de experiencia para manejar. Siempre hemos tratado de agradar, no vamos a encerrarnos a ningún lado. Es un equipo que gusta verlo jugar, aunque los resultados no siempre nos acompañen. Si somos analíticos, perdimos contra un Saprissa que acabó pidiendo tiempo, la Liga nos gana 1-0. Me da gusto que mi equipo se pare frente a frente con cualquiera.

5 meses tiene Paté Centeno en Guadalupe

- ¿Cómo ve el partido el partido ante Alajuelense? ¿Le genera un poco más de emoción y expectativa?

Sí, claro, fíjate incluso las cosas del calendario. Se nos juntó el partido del jueves ante Cartaginés (derrota 4-1), Alajuela y después Sporting (los cuatro en zona de clasificación). Tenemos una semana para ver dónde estamos parados y tratar de seguir en zona de clasificación, donde llevamos todo el torneo. Tenemos que seguir ahí.

Un partido ante Alajuelense tiene más expectativa por lo mediático, porque tiene más seguidores. Vamos a jugar de locales, para un equipo como nosotros nos viste mucho tener buenos resultados ante esos equipos, además de los puntos, para meternos al lugar que queremos en la tabla.

[ Guadalupe se frota las manos por una posible venta de Alonso Martínez ]

“Wálter está casado con sus ideas y nosotros con nuestro proyecto, que van en la misma dirección”. — Antonio Abasolo, dueño de Guadalupe

Alajuelense la sudó para derrotar a Guadalupe en la primera ronda. (Alonso Tenorio)

- El discurso y el estilo de Albert Rudé es un poco parecido al de Centeno, ¿ha visto a Alajuelense? ¿Le parece que son equipos similares?

No me gustaría hablar mucho de la Liga, te puedo decir lo que quieras de Guadalupe, sí te puedo decir que ellos son un equipo que trata de jugar al fútbol, lo que a nosotros nos conviene porque nos permite también jugar al fútbol.

Como espectáculo, creo que será muy bueno, no quiero que esto suene mal, pero es un equipo que sabe lo que está haciendo contra un equipo que sale a hacer lo que puede hacer. No quiero ser agresivo, pero creo que el trabajo de Guadalupe ha sido más sustentado como equipo, que lo que hace la Liga con muchas individualidades.

- ¿Cree entonces que Guadalupe, sin tantos nombres de peso, tiene un estilo más claro que la Liga?

Nosotros partimos de un proceso con jóvenes que venimos trabajando desde hace tiempo, en el que tenemos clara una idea y la Liga trata de jugar bien, pero apostando más a individualidades, es como si tuvieran el Ferrari, pero no tienen quién lo maneje.