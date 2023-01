Presidente del Cartaginés: “El error de la estafa es muy grosero”

27/01/2023, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, Asamblea General de la Federacion Costarricense de Fútbol. (Jose Cordero)

Durante la tarde de este viernes y parte de la noche, miembros de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron en una Asamblea General Extraordinaria en el Proyecto Gol, en San Rafael de Alajuela, para discutir sobre la estafa con entradas del Mundial de Qatar y del fogueo fallido ante Irak.

Tras más de siete horas de reunión, algunos de los presidentes de clubes de primera división dieron declaraciones a los medios y prácticamente tiraron la toalla con los $130.000 (¢80 millones) que salieron de sus arcas, debido a una estafa con la compra de entradas al Mundial Qatar 2022.

El jerarca del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, se refirió al tema de la estafa.

Rodolfo Villalobos sobre la estafa a la Federación: “Es vergonzoso”

“El error de la estafa es muy grosero, con una factura que no debía de pagarse, ni siquiera venía a nombre de la Federación de Costa Rica, venía a nombre de la Federación de Serbia”, contó.

El brumoso agregó que cinco personas tuvieron la oportunidad de ver que la factura no era real y aun así no tomaron la decisión de no pagarla.

“Hubo cinco personas que vieron la factura y no fueron fuertes en tomar la decisión de decir que simplemente no debía pagarse. Uno queda con dudas porque no se sanciona a nadie y ahí va a quedar en el aire”, mencionó.

Vargas también comentó que él no culpa al presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos.

“El trabajo de Rodolfo no lo cuestiono tanto, en el tema de la estafa él no tuvo la información necesaria para poder evitarla, pero hay mandos que debieron hacerlo. Después de 7 u 8 horas de reunión no sé si se aclararon las cosas o uno quedó con más dudas”, concluyó.