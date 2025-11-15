Priscilla Rodríguez deja claro el objetivo del Saprissa: “Para nosotras ser segundas no basta”

A Priscilla Rodríguez, volante del Deportivo Saprissa, la posibilidad de volver a una final con el equipo de sus amores la ilusiona y es algo con lo que sueña desde que está en el equipo morado.

Rodríguez comenzó a jugar bola cuando apenas tenía tres añitos y cuando llegó a los diez, ya estaba en las ligas menores del equipo morado y este domingo, jugará la semifinal del torneo de Apertura contra Dimas Escazú, con el objetivo de disputar una nueva final y conseguir el título que se les ha negado a las saprissistas desde diciembre del 2018.

“El título es algo que quiero desde hace mucho tiempo, estoy en Saprissa desde muy pequeña y he visto crecer a las jugadoras más experimentadas y todas estamos comprometidas, no queremos dejar de lado esta oportunidad, hemos venido haciendo las cosas bien y en lo personal estoy muy emocionada”, afirmó.

LEA MÁS: Jugadora Priscilla Rodríguez es un ejemplo de lucha y superación

Priscilla Rodríguez es volante de Saprissa femenino y disputará la semifinal del Apertura contra Dimas Escazú. Fotos tomada de X. (Fotos tomadas de X Saprissa. /Fotos tomadas de X Saprissa.)

Vistiendo la camisa de la “S” Priscilla se proclamó subcampeona del alto rendimiento en el 2023, subcampeona de la Liga Promérica del 2020 al 2023 y el tercer lugar de la Uncaf a nivel de Selección Nacional.

El año pasado fue campeona del Torneo de Copa Femenina y campeona del alto rendimiento.

Saldar una gran deuda

- ¿Cómo fue en su caso, estar varios meses sin jugar a raíz de la suspensión del torneo?

En ese momento yo estaba lesionada, me estaba recuperando, pero era angustiante saber que estaría lista y no podría jugar y no sabíamos si volveríamos al torneo.

A veces nos decían que volveríamos en cierta fecha, pero no pasaba, había mucha incertidumbre, pero creo que el regreso es importante y ayuda al desarrollo del fútbol femenino.

Priscilla Rodríguez juega fútbol desde que tiene 3 años. Cortesía.

- Saprissa femenino tiene una gran deuda: desde el 2018 no ganan un título

Sí, desde hace mucho tiempo no ganamos nada y por eso, este torneo estamos más enfocadas, porque estamos cerca y cada paso que demos tiene que ser firme.

Estamos trabajando mucho más, el equipo está mucho más unido y para nosotras es muy importante ganar este título, y además, para el fútbol de Costa Rica.

En un tiempo fuimos el equipo con más títulos y ahora hay equipos que nos ha superado, pero para nosotras ser segundas no basta, debemos volver a obtener un título y queremos volver a ser las primeras.

Priscilla Rodríguez más personal

- A la Priscilla niña todo el mundo la veía jugando bola en Ciudad Colón

Siempre jugando bola. Sí. Yo jugué con hombres mucho tiempo. Realmente, cuando empecé a jugar fue porque mi tío me dijo, porque a mí me daba miedo, realmente, que la pelota me golpeara en el pecho.

Priscilla Rodríguez (a la derecha) se proclamó campeona con Costa Rica en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. (Prensa Saprissa./Prensa Saprissa.)

LEA MÁS: ¡Muerte súbita en el fútbol femenino! Semifinales se definirán en partido único sin tiempo extra

Cuando me dijo que empezara a jugar, para qué lo hizo, porque me encantó y eso fue lo que construyó mi vida básicamente, porque gran parte de ella se basa en el fútbol.

Y a mí me encanta y Ciudad Colón es muy importante, es una parte de mí, porque es de donde vengo y donde está mi familia, donde realmente empecé a jugar fútbol. Ahí fue donde ingresé a mi primer equipo.

- ¿Está estudiando?

Sí, sigo viviendo en Ciudad Colón, lo que pasa es que estudio en Tibás y prácticamente llego a dormir a mi casa.

Estoy estudiando Odontología, para mí el estudio es importante, sé que no puedo jugar toda la vida y tuve un dilema al inicio, porque el fútbol y las carreras relacionadas con la salud demandan mucho tiempo, pero acomodo mis materias para que no choquen con los entrenamientos ni los partidos.

Priscilla Rodríguez juega en Saprissa desde los 10 años. Fotos tomada de X. (Fotos tomadas de X Saprissa. /Fotos tomadas de X Saprissa.)

LEA MÁS: Saprissa goleó a Pococí y amarró pase a las semifinales del torneo femenino

- ¿El fútbol le ha cambiado la vida a Priscilla Rodríguez?

Bastante, en Ciudad Colón la gente ya piensa de una manera un poco diferente y me ha ayudado a ser una persona muy disciplinada y responsable, lo cual agradezco muchísimo.

Además, gracias a esto llevo una vida muy saludable, he acumulado muchas experiencias y quiero seguir jugando y aportando hasta que ya no pueda más.

Y ahora, que estoy en la universidad, al inicio me veían como una estudiante más, pero cuando ya me conocen un poco más se asombran y reconocen lo que he hecho con Saprissa, con la Selección Femenina y todo eso se lo debo al fútbol.

- Además del fútbol, ¿qué la hace feliz?

Me gusta leer de vez en cuando y me gusta el arte, dibujar y tomarme un café, sentarme a ver los pajaritos, estar tranquila realmente.