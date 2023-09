Problemas en su trabajo, veto y hasta golpes: Las polémicas de Josué Quesada

Josué Quesada es un periodista al que lo ha perseguido la polémica desde hace muchos años. (Cortesía)

Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, se ha hecho famoso entre otras cosas por sus recurrentes polémicas a lo largo de los años, especialmente desde que trabaja en televisión.

Al veto a su estadio que le aplicó este jueves la Liga Deportiva Alajuelense, se suman otras polémicas muy recordadas entre despidos del brete, peleas a golpes, insultos a dirigentes, sanciones de parte de Unafut entre otras cosas que se recuerdan.

Ureña lo enjachó

Una de las primeras polémicas que puso en la palestra a Quesada fue el encontronazo que tuvo con Marco Ureña, quien lo encaró cuando jugaba para Alajuelense en el 2019.

En aquella ocasión, el jugador le reclamó a Quesada por lo que consideraba constantes ataques a la Liga y a su persona. “Un periodista no puede andar por la vida haciendo lo que le da gana solo porque tiene un micrófono, debemos ser íntegros y profesionales”, dijo entonces el acosteño.

Polémicas brumosas

Luego llegó uno de sus años más polémicos como lo fue el 2020, primero cuando en febrero la Unafut lo sancionó con tres partidos de sanción por agarrarse con un aficionado en el estadio Colleya Fonseca en un partido entre Guadalupe y Cartaginés, duelo en el que estaba trabajando como periodista en cancha.

“Este muchacho Josué Quesada se ha jactado de ofender al Cartaginés reiteradamente; cuando estaba en Multimedios era reiterado. No podía oír a este muchacho hablar del Cartaginés si no es para hablar de cosas malas, negativas. No sé si el Cartaginés le quedó debiendo algo, el que provoca todo eso es él. A mí me contaron personas muy allegadas qué fue lo que pasó y es él el que provoca la situación (pelea). Vea el comportamiento de él como periodista o como profesional ante esa situación; deja mucho que desear”, dijo Leonardo Vargas al periódico La Nación sobre el hecho en aquel momento.

Es el único periodista en Costa Rica que ha recibido este tipo de sanción por parte de Unafut.

Cuatro meses después de ese altercado fue regañado de manera muy fuerte, de nuevo por Unafut por faltarle el respeto en una transmisión en vivo al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas.

“Referirse a una persona, en este caso el presidente de una noble y gran institución como pendejo, sucio, barato, manipulador, sin principios, sin valores y sin humanidad, es lo más bajo que hemos visto y escuchado de una persona en un medio de comunicación colectiva y no es la primera vez que tenemos que actuar ante este periodista, que forma parte de las personas avaladas para cubrir los partidos de la liga que Unafut organiza”, fue el comunicado emitido por Unafut esa vez.

La regañada de la Unafut no quedó ahí, pues le pidieron a Quesada ser más objetivo y una disculpa pública por la situación.

“En su labor profesional Josué Quesada, ríjase por el principio de la veracidad, deje el fanatismo a un lado, parece un aficionado más, lo que usted dice e informa debe entenderse como información responsable, apegada a los hechos y a la realidad, en el ejercicio del periodismo no hay campo para discriminaciones de ningún tipo, que lleven a la ofensa o menoscabo de personas físicas o jurídicas”, le pidió Unafut.

Problema en el trabajo

En noviembre del 2021, tras diversas polémicas, Tigo Sports expresó que a lo interno de la empresa no estaban contentos de Josué que diera tanto de que hablar de forma negativa.

El despido se dio luego de una visita que hizo el comunicador al programa Gradería Popular, de TD Más, cuando fue invitado para comentar el clásico nacional.

“El señor Josué Quesada no trabaja para Tigo Sports, trabaja para Kristian Mora. Tigo Sports tiene un contrato con el señor Kristian Mora para la producción de contenido deportivo para nuestro canal.

“Tigo Sports sí solicitó a Kristian Mora que Josué Quesada solo participe en Fútbol x Dentro. La razón: la empresa no comparte juicios de valor, opiniones ni conductas que ha expresado el señor Quesada. No queremos que la marca se relacione con criterios personales de Josué”, afirmó a La Teja Marco Silva, gerente de Tigo Sports en esa ocasión.

Quesada fue recontratado en el 2022, pero ahora sí como empleado de Tigo, pero sus dichos y polémicas, por lo visto, siguen tan vigentes como siempre.