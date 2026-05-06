PSG se citará con la historia ante el Arsenal en la final de la Champions League

El campeón de Europa, Paris Saint-Germain, sigue vivo tras eliminar al Bayern con un empate a un tanto en el duelo de vuelta disputado en Alemania.

El 5-4 de la ida estuvo lejos de repetirse, ya que el conjunto de Luis Enrique, por intermedio de Ousmane Dembélé, en apenas tres minutos logró abrir la cuenta en el Allianz Arena, y tras eso poner candado a la ventaja conseguida en el Parque de los Príncipes la semana anterior.

PSG finalista de la Champions League (Champions League/Champions League)

El Bayern, por más que lo intentó, no pudo descifrar a los parisinos. Fue hasta en la reposición cuando Harry Kane puso el 1-1; sin embargo, el cuadro bávaro igual acabó quedando fuera y sin el sueño de ir a la final ante el Arsenal con el objetivo fallido de alcanzar al AC Milan, como el segundo máximo ganador de la Copa de Europa con siete orejonas.

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Los franceses ganaron la serie 6-5 y buscan hacer historia con su segunda Champions League de manera seguida, lo que los pondría, en caso de derrotar al Arsenal el 30 de mayo, como el único club de dicho país con dos orejonas, superando al Marseille, que es el otro que cuenta con un trofeo.

Además de ser el equipo de su país más exitoso a nivel de Copa de Europa, el combinado de Luis Enrique quiere ser el segundo club en la historia, desde que se juega este torneo con el formato Champions League, en lograr dos orejonas seguidas, tras el Real Madrid, que en el 2016 y 2017 fueron bicampeones, aunque los blancos alcanzarían en 2018 el tricampeonato.