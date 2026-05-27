PSG vs Arsenal: final de Champions League cambia de horario y usted tiene varias alternativas para verlo

La esperada final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal F.C. llegará con una importante novedad que podría agarrar a más de uno fuera de lugar.

PSG y Arsenal se enfrentarán en Budapest por el título de la UEFA Champions League 2026. (THOMAS SAMSON/AFP)

Y es que el partido más esperado del fútbol europeo tendrá un cambio en su horario habitual, algo que llamó muchísimo la atención de los aficionados que ya estaban acostumbrados a verlo en horas de la tarde.

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La gran final se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, escenario donde dos gigantes buscarán levantar La Orejona.

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¿A qué hora es la final de la Champions en Costa Rica?

Según informó el medio colombiano El Tiempo, la UEFA decidió modificar el horario habitual del encuentro para beneficiar principalmente al público europeo y asiático.

Por esta razón, el balón comenzará a rodar a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, un horario muy distinto al de otras finales recientes de Champions League.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal en Costa Rica?

PSG y Arsenal se enfrentarán en Budapest por el título de la UEFA Champions League 2026. (DISNEY/DISNEY)

En nuestro país, la final de la Champions League podrá verse de manera exclusiva por ESPN y también mediante la plataforma de streaming Disney+.

El duelo promete emociones de sobra, especialmente porque el Arsenal llega invicto de esta edición del torneo, mientras que el PSG intentará demostrar por qué muchos lo consideran favorito para quedarse con el título.

La final de la Champions League suele convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, por lo que miles de aficionados organizan reuniones y comidas para no perderse ningún detalle del esperado compromiso.