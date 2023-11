¿Puede dirigir Jeaustin Campos el sábado contra Alajuelense?

El entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, podrá sentarse en el banquillo en el duelo de ida de la semifinal del Apertura 2023 ante Alajuelense, pero tiene que cumplir con un procedimiento, según nos explicó el abogado Pedro Beirute, quien formara parte del Comité Disciplinario de la Fefefútbol.

Jeaustin Campos debe apelar, pero ante el Tribunal de Apelaciones, no ante el Comité de Ética. (Rafael Pacheco Granados)

El Comité de Ética de la Fedefútbol le prohibió a Campos participar de cualquier actividad relacionada con el fútbol por un periodo de 6 meses y además le puso una multa económica equivalente a la suma de 5 mil dólares. (unos ¢2.700.000).

Si Jeaustin y sus abogados no realizan el procedimiento no puede dirigir el partido ante la Liga, que será el sábado 2 de diciembre a las 8 de la noche en el estadio Coyella Fonseca.

Beirute dijo que si Jeaustin apela el caso ante el Comité de Ética, no puede dirigir el partido ante los manudos por el siguiente argumento.

“El procedimiento establece que la parte notificada de la sanción, en este caso Jeaustin, tiene ocho día par presentar el recurso de apelación, pero ese recurso no suspende la decisión de la Comisión de Ética”, señaló Beirute.

Entonces, ¿qué tiene que hacer Jeaustin?

LEA MÁS: Jeaustin Campos reacciona ante castigo por el caso de Javon East

“El mismo artículo señala que puede presentar una apelación al Tribunal de Apelaciones y presentar una solicitud de suspensión del castigo mientras se resuelve en segunda instancia, de acuerdo a las pruebas que presenten”.

“Jeaustin tiene tres días para presentar la apelación y solicitar la suspensión del castigo”, explicó Beirute.

“Eso es lo que casi siempre sucede y de ser así, Jeaustin podría dirigir sin problema el partido contra Alajuelense el sábado, si es que el Tribunal de Apelaciones no ha resuelto el fondo del asunto y sino resuelve el asunto por el fondo y Herediano le gana a la Liga existe la posibilidad de que pueda dirigir contra Saprissa y todos los partidos que venga mientras el asunto no se resuelva, legalmente hablando”.

Pedro Beirute explicó el procedimiento que debe seguir Jeaustin Campos. (Tomada de Facebook)

Por supuesto eso no sería conveniente y para evitar suspicacias de la afición, que podrían empezar a decir que le están dando largas al asunto para que Campos dirija, Beirute dice que él siendo parte del Tribunal de Apelaciones no se la jugaría alargando tanto la resolución final, que sería definitiva porque no hay tercera instancia.

“Yo dejaría que él diriga el sábado, pero para evitar eso y por ser un asunto delicado, yo resolvería casi de inmediato. Me parece que deben resolver en un plazo no mayor de una semana”.

Ese hecho se refiere a una denuncia que interpuso el jugador de Saprissa Javon East contra Campos por un supuesto insulto racista cuando era su entrenador en el club morado y que hasta este jueves se dio a concocer la sanción. El caso se remonta al 28 de marzo.

East denunció que en un entrenamiento recibió el regaño de su entonces entrenador con frases como “negro bastardo” o “negro de mierda” tras errar en un ejercicio , y que cuando fue a reportar el incidente con el gerente deportivo Angel Luis Catalina Hernández, este le contestó que en el país se suele tratar de esa forma a los futbolistas afrodescendientes.