Puntarenas FC anuncia entradas para enfrentar a Alajuelense y desata críticas de la afición

El juego entre Puntarenas FC y Alajuelense será el domingo, a las 6 p.m. (LDA /LDA)

La dirigencia del Puntarenas FC lanzó a la venta las entradas para el juego contra Alajuelense y los aficionados porteños arremetieron con todo.

El partido de ida de las semifinales será este domingo, a las 6 de la tarde, y los boletos en las localidades de sol este, sol oeste y sombra tendrán un mismo costo, que será de 16 mil colones, monto que no les hizo mucha gracia a los fiebres naranjas.

La dirigencia porteña anunció que las entradas se venderán en Promainsa, La ventanita y Minisúper el estadio y cada niño deberá pagar su tiquete.

En las redes sociales del PFC criticaron los precios de estos boletos.

“Están locos, cómo van a cobrar ese monto, solo los socios van a ir al estadio, que Dios me los acompañe”; “En realidad se pasan con el precio de las entradas y cobrar a niños lo mismo, qué bárbaros se aprovechan”; “Qué es eso. No se pasen, está bien el apoyo al equipo. Pero abusarse del bolsillo de la gente no está bien. Quieren estadio lleno, pero así no”.

“Creo que no pensaron en la afición fiel que ha estado en las buenas y en las malas. Y que además, los porteños solemos ir al estadio en familia”; “Qué tuanis estar ahí en el Puerto, en una silla con la brisa del mar, con una buena frías en tu hielera, con los pies en el mar y oyendo cerca del Lito Pérez los goles. Con los 16 mil varios six pack me alcanzan”, fueron algunos de los comentarios.

