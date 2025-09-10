Puntarenas FC vs Saprissa: a esta hora y por este canal se podrá ver el partido de este miércoles

Puntareas FC y el Deportivo Saprissa se enfrentan este miércoles en el estadio Lito Pérez en el Puerto y no ha habido un anuncio oficial de si podrá haber gente en el estadio.

El público no podría asistir al partido Puntarenas FC vs Saprissa.

A las 8 de la mañana, el perfil oficial del club anunció el duelo para las 7 de la noche y no puso ninguna información de ventas de entradas.

Héctor Trejos, presidente del PFC, nos manifestó este martes que había posibilidad de que este mismo miércoles dieran permiso para un aforo de 750 personas, pero que hasta el momento, el juego sería a puertas cerradas.

La Teja llamó a Trejos este miércoles y también al Ministerio de Salud y no obtuvo respuesta. A falta de poco más de dos horas, es un hecho que el partido se jugará sin público, una mala noticia para los porteños.

Puntarenas FC dejará de percibir 35 millones de colones por concepto de taquilla, si hubiera sido el aforo completo. Con los 750 que hubiera dado permiso, la recaudación hubiera sido de siete millones y medio de colones.

El juego lo podrá seguir por la señal de Tigo Sports.