¡Qué año el de Cartaginés! El 2022 nos dejó grandes momentos en el fútbol tico y otros no tanto

El Club Sport Cartaginés vivió un 2022 de ensueño, sin duda fue uno de los mejores años en la gran historia del cuadro brumoso, dejando atrás una racha de 81 años sin ganar un campeonato nacional.

Pero, además, los blanquiazules obtuvieron con todo merecimiento el torneo de Copa, luego de ocho años de que no se realizaba, y aunque algunos le quisieron bajar el tono a la conquista, lo cierto del caso es que todos los equipos querían cerrar el 2022 con una copa más en las vitrinas. Solo Cartaginés pudo.

Los festejos en Cartago fueron espectaculares. (Rafael Pacheco Granados)

El club de la Vieja Metrópoli alzó el título número cuatro de su historia el 6 de julio y la ciudad se volvió un manicomio.

Los brumosos vencieron a Herediano en la semifinal y le ganaron la final de la segunda fase y la gran final a Alajuelense para dejarse una estrella que tanto buscaron.

“El 2022 fue memorable para nosotros, un año soñado, no se puede pedir más. Lo especial fue sacarnos de encima esos 81 años de sequía, eso era lo difícil, cortar la sequía. Ahora que venga un 2023, un 2024, un 2025 igual, porque los equipos grandes siempre deben tener un año así”, expresó Paolo Jiménez, uno de los jugadores que ganó el título y que es un brumoso de corazón.

Tras 81 años de espera, Cartago celebra campeonato

El 21 de diciembre, Cartaginés volvió a una final, esta vez la de Copa, y liquidó al Team, al que derrotó 3 a 2 en el marcador global.

Para el olvido

Caso contrario fue el de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, que tuvieron un 2022 para el olvido, sobre todo los manudos que no ganaron nada. Al menos, los rojiamarillos se pueden consolar con la llamada Supercopa, que le ganaron a los blanquiazules en un solo partido.

Sin embargo, el Apertura 2022 le dejó un gran sinsabor a los florenses pues superaron la fase regular y la semifinal ante Puntarenas de manera invicta, pero perdieron el último partido de la final de la segunda fase, ante Saprissa, y allí se les fue el título. En la gran final, los morados dieron la estocada.

Saprissa ganó con justicia el segundo título del año. (JOHN DURAN)

“Fue un fracaso no conseguir el bicampeonato. La idea era alcanzar el bicampeonato y la 30. Fue algo que uno no quiere digerir, pero nos afectó. Bueno, a mí me afectó muchísimo. Teníamos todo a favor para ganarle a Saprissa, pero la manera en que se perdió sí nos tocó y llevará tiempo digerirla”, le dijo el dirigente Aquil Alí a La Nación el 26 de diciembre pasado.

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, expresó que han trabajado duro en la construcción del nuevo equipo de cara al 2023, para que sea diferente.

“Estoy seguro de que, si cambiamos la crítica destructiva por una constructiva hacia nuestros jugadores, muchas cosas van a mejorar. La exigencia ellos la saben y es nuestro trabajo recodárselas todos los días, pero lo que hace grande a la Liga es el escudo y su gente”, dijo Joseph.

Saprissa fue el único club que tuvo un año como corresponde, con un título ganado, de los dos en disputa, pero no se puede obviar que no participaron en Concacaf, un fracaso desde todo punto de vista.

Sele bipolar

En cuanto a la Selección Nacional, el año tuvo sus tristezas y sus alegrías, fue un equipo bipolar.

Costa Rica logró clasificar al Mundial luego de un cierre espectacular en la octogonal final de Concacaf, que le valió el derecho de disputar un repechaje contra Nueva Zelanda a partido único. El mismo se desarrolló el 14 de junio y los ticos ganaron 1 a 0, con un pepino de Joel Campbell al minuto 3.

Pero en Catar 2022 las cosas no fueron tan bonitas. España nos metió una goleada (7-0) que le quitó las ganas al país entero de seguir viendo a la Sele y, de paso, clausuró el discurso de querer ser campeones del mundo que los jugadores decían a diestra y siniestra. Eso fue el 23 de noviembre.

Cosa Rica perdió dos juegos y ganó uno en el Mundial de Catar. (FRANCK FIFE/AFP)

El 27 de ese mes, Costa Rica derrotó a Japón 1 a 0, con gol de Keysher Fuller, y quedó con opciones de clasificar, pero debía derrotar a la potente Alemania, que llegaba obligada al partido de cierre de grupo.

Ese día, el 1º de diciembre, Costa Rica perdió 4 a 2, pero fue una buena presentación. La Sele remontó un 1 a 0 y por tres minutos estuvo ganándole a los germanos, pero los arrestos físicos pasaron factura y se terminó con derrota. Ambas selecciones quedaron fuera de la siguiente ronda.

Mundial tico

No podemos dejar de mencionar el Mundial sub-20 femenino que se realizó en Costa Rica del 10 al 28 de agosto.

España alzó la copa al vencer a las campeonas defensoras en ese momento, Japón, 3 a 0.

Pese al orgullo y la alegría por la realización del Mundial, en lo deportivo, Costa Rica ocupó el último lugar del torneo, con 1 gol a favor y trece en contra para cero puntos. Perdió 5 a 0 con España y Argentina y 3 a 1 con Australia.

España goleó a Costa Rica en fase de grupos y luego conquistó el torneo. (FIFA)

Leonas históricas

La Liga Deportiva Alajuelense tuvo un buen año en la rama femenino pues consiguió los dos títulos en disputa, uno ante Saprissa y el otro ante Sporting, y logró hilar cuatro campeonatos consecutivos. Y van por el quinto.

El tercer torneo fue especialmente brillante, pues lo lograron de forma invicta y avasallando a todas las rivales.

Adiós a don Johhny

Un hecho que consternó el ámbito futbolístico nacional fue el fallecimiento del entrenador Johnny Chaves, el 19 de agosto, a la edad de 61 años.

La muerte del querido técnico nacional fue por causa de un cáncer.

Messi festejó el título con su familia. (FRANCK FIFE/AFP)

Grandes

Otros momentos grandes que nos deparó el fútbol y que, aunque no son del ámbito nacional, dieron mucho de qué hablar en nuestro país:

Messi

El título mundial que ganó Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, de la mano de uno de los mejores jugadores de la historia, Lionel Messi, dio mucho de qué hablar.

A Messi le faltaba ese título para que no hubiera discusión en cuanto a entrar a ese exclusivo círculo de grandes estrellas del fútbol que ganaron muchas cosas, a un mismo nivel que Pelé y que Maradona.

La final, ante Francia, fue espectacular. Quedó 3 a 3 y en penales ganó la albiceleste.

Pelé

La muerte natural de Edson Arantes Do Nacimento, Pelé, este jueves 29 de diciembre, fue otro evento que, sin duda, le llegó a los ticos.

El brasileño es otro de los considerados mejor jugador de la historia y murió a los 82 años, como consecuencia de un cáncer de colon.