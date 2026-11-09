¿Qué dice Jafet Soto de la ausencia de jugadores del Herediano en la Selección Nacional?

Jafet Soto, técnico del Herediano, reconoció que en este momento el equipo no ha hecho méritos para que haya jugadores en la Selección Nacional para los amistosos contra Ecuador y Argentina.

Luego del empate ante Inter San Carlos, el dirigente florense, fiel a su estilo, dijo que en este momento no está preocupado porque falta mucho tiempo para la Copa del Mundo de 2030.

“Me sorprendería que para el Mundial del 2030 no tengamos jugadores, si no tienen una buena cantidad de legionarios, con el nombre de Bryan (Ruiz) en la Selección, los ojos del mundo pueden volcarse hacia Costa Rica, jugadores que puedan abrirse internacionalmente.

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“No hemos hecho los méritos para tener convocados, creo que en el fútbol hay momentos; para la eliminatoria del 2022 teníamos hasta 11 jugadores convocados, fueron ocho y ahora hay 8 jugadores de Alajuela, futbolistas que él conoce, hay que apoyar a Bryan, porque el que gana es Costa Rica”, comentó.

Jafet Soto se refirió a la ausencia de jugadores de Herediano en la Selección Nacional. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jalón de orejas

En los últimos juegos, el Carlos Alvarado no ha sido una fortaleza para los partidos del Team.

“Hemos sido muy fuertes acá, a veces todo lo que sube tiene que bajar. Con la cabeza en muchos lugares, en mi caso, tal vez tuvimos la bendición de Dios las cosas nos salieran bien.

“Es un jalón de orejas muy grande, no un equipo tan fuerte como en temporadas pasadas, pero todo vuelve a subir, lo malo pasa, lo bueno también y todo vuelve a acomodarse y esperamos tener el estadio listo para la próxima temporada”, afirmó.

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Y sobre la búsqueda del nuevo técnico florense, Jafet comentó:

Herediano empató 1-1 ante Inter San Carlos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Lo hemos venido analizando con la junta directiva, volvimos al estilo antiguo, nos sentamos todos como junta, para rearmarnos que un modelo tenemos desde hace años.

“(José Saturnino) Cardozo es una opción como hay varias, 5-6 opciones y de esos vamos a tomar la decisión para el próximo entrenador del Herediano. Le agradecemos a los agentes, pero ya no hay espacio para nadie más y empezamos con orden”, citó