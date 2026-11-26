La Selección femenina podría variar bastante para el mundial en Costa Rica. ( Foto: prensa FCRF. /Foto: prensa FCRF.)

La designación de Costa Rica como sede del Mundial mayor femenino 2031, junto con Estados Unidos, México y Jamaica, abre muchas preguntas; una de ellas es cuáles de las figuras ticas podrían disputar el histórico evento en nuestro país.

La cita mundialista se realizará en cuatro años y medio, por lo que vamos a revisar cómo sería el panorama para ese entonces, tomando como base el grupo que fue convocado para jugarse el boleto al Mundial de Brasil 2027 este viernes.

Las ticas jugarán a las 4 p. m. en Dallas, Texas, Estados Unidos, ante Jamaica en los cuartos de final del premundial de Concacaf, en el que, si triunfan, obtendrán el pasaje al clasificarse para las semifinales.

El grupo dirigido por la brasileña Lindsay Camila es la selección estelar de los últimos años, sin mayores sorpresas para ir a lo que sería su segundo Mundial al hilo tras clasificar al Mundial 2023 en Australia.

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Las porteras de Costa Rica son tres caras conocidas

Primero, veamos el caso de las porteras, con dos caras muy conocidas y una guardameta joven de proyección.

La histórica Noelia Bermúdez hoy cuenta con 32 años y para junio de 2031 tendrá 36 años, a tres meses de cumplir 37 años.

Daniela Solera tiene 29 años y para el cierre del mundial recién habrá cumplido 33, mientras que Génesis Pérez, con 21 años, tendrá 26 para entonces.

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Las defensas que podrían llegar al Mundial en Costa Rica

La Selección Femenina de Costa Rica se jugará este viernes su pase al Mundial. (Prensa FCRF/Cortesía)

Las defensas son: Daniela Cruz (35) y para el mundial tico tendría 40; Fabiola Villalobos (28) tendría 33; Gabriela Guillén (34) llegaría con 39; Mariana Benavides (31) con 35; Marilenis Oporta (28) tendría 33; Stephanie Blanco (25) llegaría con 29 y Valeria del Campo (26) alcanzaría los 31 años.

Las volantes de la Tricolor femenina

Las volantes son Alexandra Pinell (24) estaría en 28; Emilie Valenciano (29) tendría 34; Gloriana Villalobos (27) tendría 31; Katherine Alvarado (35) llegaría con 40 años; Lucía Paniagua (17) tendría 21; Raquel Rodríguez (33) tendría 37 y Sheika Scott (20) estaría en 24.

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Las delanteras que se jugará el pase tendrían esta edad en 2031

Las delanteras son Anna Gilbertson (32), quien tendría 36; Lixy Rodríguez (36) tendría 40; Nubia Medina (16) tendría 20; Pamela Elizondo (21) tendría 26; Melissa Herrera (30) llegaría a los 34 y, finalmente, Priscilla Chinchilla (25) cumpliría 26 años durante la cita mundialista.

¿Cuántas jugadoras llegarían con menos de 30 años?

De esta lista, once jugadoras están en sus 20, el grupo mayoritario: diez están en sus 30; de las cuales cuatro tienen más de 34 años, entre las más veteranas, lo que abre la duda de si será su última eliminatoria. Por su parte, cuatro jugadoras tienen menos de 21 años.

El ejercicio lo hacemos con base en la lista de convocadas actuales, pero de acá a cuatro años y medio, es claro que sobre la marcha pueden aparecer nuevos nombres o borrarse algunos, y acá está la base de las principales figuras de las últimas dos eliminatorias.