¿Qué es el Open de CrossFit y por qué tanta gente habla de ello?

El CrossFit es una disciplina que ha ganado un terreno impresionante en Costa Rica. Cada vez son más las personas que se suman a esta comunidad buscando mejorar su salud y rendimiento físico; sin embargo, este mes de marzo de 2026 marca una fecha sagrada para los entusiastas: estamos en pleno Open.

El popular CrossFit Open 2026 funciona como la etapa clasificatoria mundial. Aquí, los atletas que aspiran a competir profesionalmente buscan su pase hacia los CrossFit Games, el prestigioso “mundial” de la disciplina que se celebra anualmente en Estados Unidos.

El Open lo pueden realizar personas de cualquier nivel (Luis Pablo Cascante/Luis Pablo Cascante)

Durante estas semanas, cada jueves se libera un nuevo workout (rutina) en las plataformas oficiales.

En Costa Rica, los diversos centros de acondicionamiento físico o “box” se organizan para realizar estas pruebas de forma masiva y comunitaria. Lo valioso del Open es su versatilidad: son rutinas que cualquier persona puede realizar, ya sea para medirse con los mejores del mundo o simplemente para evaluar su propio progreso personal.

La voz de la experta: ¿Qué es realmente el Open?

En La Teja conversamos con Michelle Villalobos, Head Coach de CrossFit con más de 10 años de experiencia y encargada de la programación deportiva para atletas de todos los niveles. Ella nos explicó los detalles detrás de esta fiebre competitiva:

“El Open es el punto de partida del mundial de CrossFit. Es la etapa inicial para empezar a clasificar, ya que el camino consta de varias fases hasta llegar a lo más alto, que son los CrossFit Games”, detalló Villalobos.

El proceso para clasificar a los CrossFit Games es algo que tiene su proceso, pero Michelle nos comentó cómo funciona.

Michelle Villalobos es Head Coach de CrossFit (Michelle Villalobos/Michelle Villalobos)

“Lo primero es inscribirse en la página oficial de CrossFit y, si se quiere competir como tal, hay que pasar una serie de reglas, como tener un juez oficial que haya hecho el curso de jueces de CrossFit; tiene que grabarse, subir el video a CrossFit, que un evaluador se lo apruebe, un evaluador”, explicó Michelle.

“Son tres workouts, uno por semana; se revelan los jueves. El jueves anterior hubo uno y ahora este hay uno nuevo, el segundo de este año, y son hechos por Dave Castro, la mente brillante detrás de los CrossFit Games”, mencionó.

Michelle cuenta sobre el siguiente proceso tras el Open para avanzar, ahora sí, a los CrossFit Games, en los que reveló que para cualquier tico es complejo llegar.

“Del Open seguimos a unas semifinales; han llegado atletas ticos que han ido a esta parte donde es presencial y también es por regiones. A Costa Rica le toca lidiar contra gringos, mexicanos; por ello, la clasificación de Centroamérica es difícil por el nivel que hay en esos países; no es el mismo roce que tienen allá con competencias que tienen en esos lados.

“Hay ticos que han podido llegar a los CrossFit Games, pero en categorías por edades, pero al evento principal, que es el RX de los élites, no tenemos nadie individual que haya podido llegar”, explicó.

Coach de Crossfit cuenta su experiencia en esta disciplina y con el Open

Pamela Fonseca es coach de CrossFit desde el 2021 (José Miguel Aguilar/José Miguel Aguilar)

Pamela Fonseca es entrenadora en el Box Arkia en Santo Domingo de Heredia desde el 2021 y lleva en este deporte desde el 2017. Ella le comentó a La Teja su experiencia con el Open y como coach dando clases.

“Es muy bonito porque todo mundo comparte sobre el Open, la gente habla de los workouts, de estrategias y, usualmente, en cada box organizan un tipo de evento para invitar a la comunidad a que lo tire. Por eso se le llama como la fiesta del CrossFit, porque es algo muy tradicional de hace muchos años en todos los box del mundo, pero ya depende de cada gimnasio”, acotó Pamela.

“Por experiencia, es muy bonito; uno se pica con gente del box y así uno se anima, pero al final todos se apoyan. Es un ambiente bonito y sano para incentivar a la gente a mejorar sus habilidades que tal vez no manejaba, pero siempre es para ver el progreso en el deporte con el pasar de los años”.

Al CrossFit, muchas personas lo ligan con lesiones; sin embargo, la coach Pame cuenta que no se debe tener ese concepto sobre dicha disciplina.

“Es un deporte como cualquiera, siempre puede pasar una lesión; sin embargo, ahora es más controlado, la gente tiene más conciencia de una programación adecuada, además de encontrar un lugar con profesionales que le enseñen bien la técnica”, explicó Pamela.

La semana pasada se reveló el workout del Open 26.1, y este jueves se dará a conocer el 26.2.