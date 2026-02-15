¡Qué locura de noche! El San Carlos de Paté Centeno sobrevive a un partido de infarto y siete goles

La Asociación Deportiva San Carlos tuvo una noche vibrante y reafirmó su gran momento en el torneo de Clausura, tras imponerse 4-3 a Guadalupe FC, en un duelo cargado de goles y emociones, que consolidó su buena racha y lo mantiene como uno de los equipos más encendidos del campeonato.

La escuadra que dirige Wálter Centeno abrió la cuenta muy temprano, pero en un descuido los locales se adelantaron en el marcador, pero los jugadores a cargo de Paté se recompusieron y momentáneamente sostuvieron la ventaja. Sin embargo, Guada logró empatar las acciones y Osvaldo Rojas marcó la anotación que le dio la victoria al equipo alajuelense.

Con este resultado, San Carlos se mantiene en los primeros lugares de la tabla y, temporalmente, regresó al tercer puesto, a la espera del juego entre Alajuelense y Sporting, que podría devolverles a los rojinegros la tercera posición.

Brian Martínez es el goleador de San Carlos, con 4 anotaciones.

Los sancarleños cerraron la jornada con 12 puntos; mientras que el equipo de Mauricio Wright sigue en el sótano, con 5 unidades.

Las acciones

Reggy Rivera anotó el primer gol para San Carlos, tras un remate de cabeza al conectar un centro de tiro libre de Roberto Córdoba.

Al 15 llegaría Gian Morera, de Guadalupe, para empatar las acciones con un derechazo desde la media luna del área. Tres minutos más tarde, Elián Morales cobró un tiro libre y la envió al fondo, con un remate de zurda que supuso el 2-1, a favor de Guada.

San Carlos derrotó a Guadalupe FC por marcador 4-3. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

El 2-2 llegó por obra del mexicano Brian Martínez, quien cobró un tiro de penal. La falta la cometió Lautaro Ayala. Pero en el tiempo de reposición llegaría Kenneth Guzmán en el área chica para celebrar el tercero de Guada, luego de un tiro de esquina de Elián Morales.

Al comenzar la segunda parte, aparecería Christian Martínez para igualar el marcador a tres tantos. El volante salvadoreño anotó con el hombro, luego de un tiro libre de Roberto Córdoba.

El gol de la victoria para los sancarleños fue obra de Osvaldo Rojas, quien anotó al 67, con un zurdazo entrando al área, luego de un pase magistral de Jeikel Venegas.

