¿Qué pasará con Alberto Toril? Esta es la situación del delantero de Alajuelense?

El delantero español Alberto Toril tiene contrato con Alajuelense hasta junio de este año

Por Yenci Aguilar Arroyo

El español Alberto Toril tiene opciones para dejar Alajuelense.

El futbolista español tiene contrato con los leones hasta junio de este año y de acuerdo con Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro, en este momento, el jugador tiene varias ofertas sobre la mesa.

El mexicano dio declaraciones al programa “Teletica Deportes Radio” y confirmó que el europeo sigue con su contrato con la institución liguista, pero en este momento valora otras opciones.

Alajuelense vs. Saprissa
El delantero Alberto Toril tiene varias ofertas para dejar Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las opciones de Alberto Toril

Vela confirmó que Toril tiene 3 ofertas.

“Estamos evaluando opciones, hemos tenido diálogos, él tiene contrato con nosotros, un lugar con nosotros, pero si considera que hay otras oportunidades podemos darle un chance.

“Alberto ha sido un buen jugador, todo en cuanto a él ha sido un tema muy abierto, estamos trabajando en conjunto”, añadió.

El gerente liguista confirmó que una de las opciones surgió del Sporting FC y el futuro del jugador se definirá en los próximos días.

Yenci Aguilar Arroyo

