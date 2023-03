¿Qué piensa Álvaro Mesén de la rotación de porteros en Alajuelense?

El exportero Álvaro Mesén habló sin tapujos sobre la portería de Alajuelense. Archivo.

Álvaro Mesén, exportero de Alajuelense, no ve como una buen práctica la rotación de guardametas en el equipo manudo.

Y es que el técnico Andrés Carevic ha decidido alternar ese puesto entre Leonel Moreira y Miguel Ajú.

Mesén conversó este miércoles con el periodista Yashin Quesada, en el programa Encuentro Deportivo, y dijo que él vivió una situación así, cuando el técnico de los leones era el brasileño Valdeir “Badú” Vieira.

“Eso no sirve, crea inestabilidad, a mí me pasó y me tocó con Alexis (Rojas), crea inestabilidad, primero en el equipo y luego en el jugador.

“El desempeño en el alto rendimiento es una constante de confianza y se logra a través de la continuidad, lastimosamente siempre estoy en contra por lo que viví, en ningún equipo del mundo, de los llamados tradicionales o de las ligas tradicionales, uno ve que haya alternabilidad.

“El tema pasa por ahí, por la confianza que se desarrolla partido a partido y genera presencia”, comentó.

Mesén dijo desconocer la razón por la que en la Liga recurren a la rotación de los arqueros y continuó recordando su vivencia.

“Se lo voy a decir francamente, yo estaba joven y me sentía bien jugando, siento que para el entrenador había como un compromiso, a veces he escuchado que como hay dos buenos porteros la alternabilidad se puede usar para aprovechar el recurso, pero hay que tener cuidado porque se puede caer en una trampa peligrosa.

“Mentalmente los dos no son iguales, alguno será mas fuerte que otro y por lo que yo viví, no creo en la alternabilidad”, comentó.