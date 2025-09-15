Deportes

¿Qué tanto saben de Costa Rica? Jugadores sorprendieron al responder un cuestionario

En el Día de la Independencia, jugadores del Sporting se sometieron a un cuestionario y así les fue

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Jugadores de Sporting se sometieron a un cuestionario sobre Costa Rica y así les fue. Captura de pantalla.
Jugadores de Sporting se sometieron a un cuestionario sobre Costa Rica y así les fue. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Dos futbolistas fueron puestos a prueba con un cuestionario sobre Costa Rica, en el marco de las celebraciones de los 204 de la Independencia.

Christopher Meneses y Luis Díaz, jugadores del Sporting, fueron quienes participaron en una dinámica que hicieron en el equipo josefino y sorprendieron con sus respuestas.

Josimar Méndez fue el encargado de moderar la dinámica y tanto Meneses como Díaz demostraron que no andan nada perdidos con la realidad nacional.

Christopher dijo que estudia con sus hijas y eso le permite estar en todas con lo que pasa en el país.

Jugadores se sometieron a un cuestionario sobre Costa Rica y así les fue

LEA MÁS: ¿Por qué Youstin Salas de Sporting estuvo ausente ante Herediano? Este es el motivo

- ¿En qué año se independizó Costa Rica? En 1821, respondió Christopher.

- Un presidente de Costa Rica: Óscar Arias, dijo Luis

- Nombre un volcán: el Poás, replicó Díaz.

- ¿En cuál ciudad llegó primero el anuncio de la Independencia?: Cartago dijo Christopher.

LEA MÁS: Luis Díaz volvió a Costa Rica y contó por qué se inclinó por el Sporting en lugar de Alajuelense

- En qué país se inspiraron para la creación de la bandera: en Francia, contestó Luis, con lo que se convirtió en el ganador de la dinámica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SportingIndependenciaCosta RicaLuis Díaz
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.