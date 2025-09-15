¿Qué tanto saben de Costa Rica? Jugadores sorprendieron al responder un cuestionario

Jugadores de Sporting se sometieron a un cuestionario sobre Costa Rica y así les fue. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Dos futbolistas fueron puestos a prueba con un cuestionario sobre Costa Rica, en el marco de las celebraciones de los 204 de la Independencia.

Christopher Meneses y Luis Díaz, jugadores del Sporting, fueron quienes participaron en una dinámica que hicieron en el equipo josefino y sorprendieron con sus respuestas.

Josimar Méndez fue el encargado de moderar la dinámica y tanto Meneses como Díaz demostraron que no andan nada perdidos con la realidad nacional.

Christopher dijo que estudia con sus hijas y eso le permite estar en todas con lo que pasa en el país.

Jugadores se sometieron a un cuestionario sobre Costa Rica y así les fue

LEA MÁS: ¿Por qué Youstin Salas de Sporting estuvo ausente ante Herediano? Este es el motivo

- ¿En qué año se independizó Costa Rica? En 1821, respondió Christopher.

- Un presidente de Costa Rica: Óscar Arias, dijo Luis

- Nombre un volcán: el Poás, replicó Díaz.

- ¿En cuál ciudad llegó primero el anuncio de la Independencia?: Cartago dijo Christopher.

LEA MÁS: Luis Díaz volvió a Costa Rica y contó por qué se inclinó por el Sporting en lugar de Alajuelense

- En qué país se inspiraron para la creación de la bandera: en Francia, contestó Luis, con lo que se convirtió en el ganador de la dinámica.