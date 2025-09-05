Luis Díaz volvió a Costa Rica y contó por qué se inclinó por el Sporting en lugar de Alajuelense

Luis Díaz regresó al país luego de su paso por la MLS. Prensa SFC. (Prensa SFC. /Prensa SFC.)

El delantero Luis Díaz dio sus primeras impresiones como nuevo jugador del Sporting.

El jugador guanacasteco regresa a Costa Rica, luego de su breve paso por el New England Revolution, de la MLS y firmó con los albinegros por dos años.

El futbolista conversó con Sporting TV, medio del equipo josefino:

“Cuando recibí la llamada y vi el interés del equipo, me pareció un proyecto muy interesante. Hablé con el gerente y las personas encargadas y quise ser parte.

“Sé que vengo a un gran plantel, que ha hecho fichajes bastantes reconocidos y estoy feliz de estar de vuelta en el país”, afirmó.

Díaz recordó cómo se comporta dentro de la cancha y lo que le puede aportar al equipo que lidera Minor Díaz.

“Siempre me he caracterizado por ser veloz, en el uno contra uno, sé que vengo de un período de inactividad, pero nada, espero retomar el nivel, ser ese Luis que fue antes de irse del país, volver a a mi mejor nivel y espero pues hacerlo acá en el equipo”, comentó.

El exjugador del Saprissa reconoció que tuvo ofertas de otros clubes y contó por qué se inclinó por el Sporting. Se dice que fue Alajuelense el que lo tentó.

“Tuve otras opciones, me llamaron de otros equipos, pero bueno, el proyecto que me planteó Sporting, todo lo que van a hacer en el futuro, me llamó mucho la atención. Además, había acordado de palabra con el club y la palabra se debe respetar y por eso mantuvimos el acuerdo que tenía”, dijo.

Los albinegros apenas tienen 4 puntos en el certamen. José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Se levantarán

El futbolista es consciente de que el club no pasa por su mejor momento y esto dijo del rendimiento del equipo, que está en el último lugar de la tabla, con 4 puntos.

“En el fútbol hay rachas, a veces vienes bien, otras mal, pero al final sale la luz al final del túnel y sé que el equipo se va a levantar de esta racha y va a seguir escalando en la tabla”, aseguró.

Luis conoce a varios de los jugadores del plantel josefino, porque jugaron con él en Saprissa y en Selección Nacional.

“Conozco a Leo (Moreira), a Yoserth (Hernández), al Delfín (Salas). También compartí en algún momento con Yostin Salinas e Ian Smith, porque compartimos en la Selección y estoy feliz de compartir con ellos”, declaró.