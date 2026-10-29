¿Qué tienen que ver Bryan Ruiz y La Sele con el mensaje de patriotismo de Óscar Ramírez?

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, quiso dejar claro a qué se refería cuando habló de patriotismo, en medio de una de las semanas más importantes para el fútbol tico.

Este miércoles, previo al juego contra el Motagua, por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana, el Machillo puso como ejemplo la llegada de Bryan Ruiz a la Selección y, para él, el éxito del fútbol de Costa Rica es provechoso para la Tricolor.

“Allá en Honduras se hizo un juego muy correcto, lastimosamente nos faltó el gol para tener un AS, de alguna manera, venimos acá con el tema de la afición y cuando hablo de entorno positivo, sabemos que juega el gol en contra, pero vamos a buscar el gol.

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Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense quiso dejar claro a qué se refería cuando hablaba del patriotismo en el fútbol. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Por qué no voltear eso a la positivo, controlamos, tuvimos más chance en Honduras y a eso me refería yo, cuando hablo del patriotismo, por ejemplo: todo el mundo habla de Bryan Ruiz, todo el mundo está contento, qué necesita muchachos jóvenes que jueguen a estos niveles.

“Cuando enfrentamos a Los Angeles (Copa de Campeones de Concacaf) un muchacho me decía que quiere ir a la MLS, lo dejé jugar y cuando terminó el partido me reconoció que le faltaba y ahorita es de los que más juega, entrena y eso es mejoría para el fútbol de nosotros”, comenzó diciendo el Machillo.

Luego, el entrenador amplió su posición:

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El juego entre Alajuelense y Motagua será este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: prensa Concacaf.com (Onan Gutierrez/Concacaf.com)

“Si Saprissa avanza, los muchachos jóvenes pueden jugar con otros niveles y Bryan va a tener ese roce, lo que se necesita a nivel de eliminatoria. Hay que ayudar, en este momento Bryan llega a la Selección y cuál es mi misión, mi aporte, tratar de darle mejores jugadores a Bryan”, destacó.

Un equipo diferente

Sobre el juego contra los hondureños, esto dijo Ramírez:

“Será bonita y dura, la planificación, ya que es una semana fuerte, interesante por lo que se juega. El equipo está bien, con hambre, sabiendo que tenemos a un gran rival al frente, como lo es Motagua, que ha hecho muy buen trabajo, ha hecho que sea un poco más difícil, con el compromiso”, comentó.

Sobre el presente del Motagua, actual campeón del fútbol hondureño, el Machillo fue claro al afirmar que encontraba un equipo muy diferente al que se midió el año pasado y reconoció la calidad del rival.

Bryan Ruiz salió a colación en la conferencia de prensa de Óscar Ramírez. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“El Motagua que enfrentamos ahora tiene mejores argumentos, resalto el partido que hicimos porque fue importante. Nosotros estamos serios, con hambre de llegar a la final, entender que ellos han mejorado en detalles puede marcar la diferencia.

“Si hay que llevarlo a tiempos extra, debemos estar preparados y esperamos resolverlo en los 90 minutos”, dijo.