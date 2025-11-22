¿Quiénes son los culpables de la eliminación? Exfederativo habló de Osael Maroto y el Comité Ejecutivo

Tras la dolorosa eliminación de Costa Rica en el camino hacia el Mundial del 2026, muchos de los cuestionamientos se dirigen hacia la Federación Costarricense de Fútbol.

Costa Rica ha participado en seis Copas del Mundo y el del próximo año era su cuarto Mundial consecutivo (Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022), pero una serie de errores en lo deportivo y administrativo derivaron en el fracaso que se dio el martes anterior, cuando la Sele no pudo sellar su pase a la máxima fiesta del fútbol.

Noel Ibo Campos estuvo en la Comisión de Selecciones en el 2024 y renunció a inicios de año porque, dijo, que no estuvo de acuerdo con la elección de Miguel Herrera como entrenador de la Tricolor.

LEA MÁS: De esta manera la Fedefútbol despidió a Miguel Herrera como técnico de la Selección Costa Rica

“Renuncio en el 2025 porque la Comisión de Selecciones no fue tomada en cuenta para ninguna elección de ningún entrenador en este nuevo proceso. Nunca se nos mencionó quiénes, ni cómo, ni el porqué iban a ser seleccionadores mayores, menores o femeninos.

“Cuando me entero de que se estaba negociando con el Piojo Herrera y que venía para Costa Rica, yo digo: ‘Bueno, a nosotros no se nos ha consultado, no estamos haciendo nada, no se están cumpliendo los estatutos, no somos una comisión importante’. Según entiendo, desde que renuncié, la misma comisión no se ha reunido, lo que quiere decir es que este presidente es personalista”, afirmó.

Noel Ibo Campos, quien fuera vicepresidente de la Fedefútbol habló de los responsables de la no clasificación de Costa Rica al Mundial 2026. Cortesía. (Cortesía )

Responsabilidad de todos

Campos fue vicepresidente de la Fedefútbol en el periodo 2015-2019, y conoce al dedillo el trabajo de la Federación.

Recalcó que la responsabilidad de lo que pase a nivel deportivo recae en la figura del presidente, en este caso Osael Maroto, al ser quien da la cara ante lo que ocurre en el fútbol local.

LEA MÁS: Leonardo Vargas dice que sí hubo filtraciones de alineaciones, convocatorias y lo que se habla en reuniones del Comité Ejecutivo

“Es el presidente el que va a elegir, con su aprobación y con la asesoría acertada y correspondiente, quiénes van a ser los diferentes entrenadores de la selección mayor masculina, de la selección mayor femenina y de todas las selecciones.

“También recae sobre el presidente la escogencia del secretario general, que es el inmediato representante ante FIFA. Como también la responsabilidad de quién va a ser el director de selecciones nacionales, tanto mayor como menores de la Federación de Fútbol de Costa Rica”, comentó Campos.

Costa Rica quedó fuera de la Copa del Mundo del 2026. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Al consultarle cuál es la responsabilidad del Comité Ejecutivo, respondió sin titubear:

“Total. Voy a poner de ejemplo las declaraciones del presidente de Cartaginés, don Leonardo Vargas, cuando hoy (jueves) habló de lo que sucedió el 15 de setiembre.

“El 14 de setiembre se decidió que Miguel Herrera no continuara como entrenador, después del desastroso resultado en Nicaragua y contra Haití y, cuando se llega al 15, se mantiene. Si algún miembro del Comité Ejecutivo salva su voto, se opone, hace su alegato de disconformidad, tiene que quedar en actas. Esa persona no tiene responsabilidad sobre lo sucedido.

LEA MÁS: Esta es la cifra millonaria que perderán Alajuelense, Saprissa y Herediano tras la eliminación del Mundial 2026

“Por lo tanto, si la continuidad del Piojo Herrera en esa asamblea, en esa reunión del Comité Ejecutivo del 15 de setiembre, fue aprobada por unanimidad y no hubo oposición, todos son responsables”, comentó.

—¿Quiénes deben renunciar luego de lo que pasó?

Yo creo que en la aventura en el deporte del fútbol, el presidente Osael Maroto se equivocó. Escogió una aventura donde no le funcionó, donde fracasó.

- ¿Y si no renuncian? ¿Cuánto puede perjudicar que sigan al fútbol nacional?

¿Cómo podemos creer ahora que tomarán las decisiones correctas cuando tuvieron tres años para hacerlo y no lo hicieron y fracasaron?

Se supone que en la teoría esta era la eliminatoria más fácil y aun así no se pudo pasar; ¿qué hace pensar que vendrán con nuevas ideas?