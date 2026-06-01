¿Quieren fichar a Cristopher Núñez? Clubes de Costa Rica tendrían que soltar una millonada

Cristopher Núñez vuelve a estar en la órbita del mercado de fichajes. El mediocampista y capitán de Cartaginés cuenta con ofertas en Grecia y Armenia, pero mientras para los clubes extranjeros su salida ronda los $60 mil (¢27.600.000), para los equipos costarricenses existe una cláusula considerablemente más elevada que busca mantener al capitán brumoso en la Vieja Metrópoli.

Diego Gramajo, agente del jugador, conversó con La Teja y reconoció que hay ofertas por el mediocampista desde el Viejo Continente y por ahí todo bien, el tema es, si un equipo costarricense desea contar con los servicios del capitán.

“En este momento tiene una oferta de Grecia y de un club de Armenia, pero el tema es la cláusula de salida. Si un equipo del extranjero lo quiere, la cláusula de salida es de $60 mil”, dijo.

Cristopher Núñez sigue en la órbita de varios clubes, pero si desea dejar Cartaginés habrá que soltar buena plata por él. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Le consultamos al agente de cuánto es la cláusula de salida, en caso de que un equipo tico quiera al 10 brumoso, pero no reveló el monto, aunque según se rumora la cifra sería impagable para los clubes nacionales.

“Sinceramente, esa cláusula es para espantar a los clubes locales, pero si lo quisieran, ya hubieran acelerado el proceso”, comentó.

Gramajo añadió que el salario del jugador se podría ver afectado, dependiendo del monto de la cláusula, y por eso tratan de que sea un dinero que se pueda pagar sin contratiempos.

“Un equipo paga un buen salario, pero puede que no pague la cláusula de salida. El tema de pagar la salida implica que se baja el salario, porque en la mayoría de los clubes manejan un monto de dinero para ese rubro.

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“La cláusula de salida se paga de un solo, al inicio de la transacción y, si no se cancela, se puede hasta reducir el salario de un jugador, por lo que ya no verá tan atractivo dejar el país”, comentó.

Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés se esforzó para retener al capitán hasta el 2027. Foto: William Cordero. (Foto: William Cordero. /Foto: William Cordero.)

Núñez volvió a Costa Rica para defender los colores del Cartaginés en diciembre del 2024 y a inicios de junio del año pasado, extendió su ligamen con los brumosos hasta el 2027. En ese entonces, Alajuelense fue el club que mostró más interés por el futbolista de 28 años.

$60 mil (cerca de 27 millones de colones) es lo que deberá pagar un club del extranjero si desea contratar al capitán brumoso.

Figura

En la última temporada, el mediocampista brumoso jugó 18 encuentros por el Clausura 2026, en los que acumuló 5 tantos, sumado a los dos encuentros por la Concacaf Champions Cup, en la serie que Cartago cayó 2-0 ante el Vancouver Whitecaps, tras empatar en casa sin anotaciones y caer en Canadá en la eliminatoria de octavos de final.

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En lo que se refiere al Apertura 2025, el volante de la Vieja Metrópoli participó en 11 duelos con los blanquiazules en los que solo anotó un gol, llegando a semifinales de dicho torneo y logrando por Copa Centroamericana conseguir el pase a Concacaf tras alcanzar los cuartos de final y posteriormente ganar el repechaje para dicho torneo en una serie ante Motagua, no obstante el habilidoso jugador no marcó goles en dicha edición, pero fue importante para los objetivos del Cartaginés en ese semestre.

Con Núñez como capitán, Cartago disputó las semifinales del Clausura ante Herediano. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este medio intentó conversar con don Leonardo Vargas, presidente del cuadro brumoso, para consultarle sobre la cláusula de salida para los equipos locales; sin embargo, no respondió llamadas ni mensajes.