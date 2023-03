Ramón Luis Méndez: “Es el peor momento en la historia del arbitraje nacional”

El analista arbitral Ramón Luis Méndez expresó a La Teja que estamos en un momento caótico en el referato nacional y hasta se atrevió a catalogarlo como el peor momento en la historia.

“Este es el peor momento en la historia del arbitraje nacional. ¿En manos de quién estamos? ojo puede haber más cosas, puede haber más cosas, pueden suceder más cosas”, expresó Méndez.

A David Gómez no lo van a nombrar por un rato y lo van a informar a organismos internacionales. (Jose Cordero)

La Teja abordó a Méndez y otros exsilbateros para comentar la acción donde David Gómez y Marvin Ramírez, (árbitro y asistente) se encaran por un desacuerdo en una acción de un posible penal a favor de San Carlos.

Los dos se dicen cosas y el árbitro se mantuvo firme en no sancionar la falta aunque el asistente tenía razón. Los otros exárbitros van por la misma línea de Méndez al expresar que se esté en un pésimo momento.

Andrey Vega, exárbitro, considera que la pésima labor que administrativamente lleva a cabo la Fedefutbol, con la Comisión de Arbitraje, se refleja en lo que está ocurriendo en el referato nacional.

“Yo creo que pueden pasar más cosas, ya hay demandas, se pelean entre ellos, no es nada raro que pasen más cosas, más terribles, que suceda cosas entre árbitros con los jugadores o con los técnicos porque no tienen credibilidad. No vamos para ningún lado”.

Otro que piensa que el desastre arbitral está en la dirigencia es Marvin Amores

“Con esto que pasó el domingo ya se tocó fondo, esta es la Federación de Fútbol más mala que haya visto y la Comisión y Subcomisión de Arbitraje más mala que ha habido. Como estos no habrá más”, comentó Amores.

Vega aseguró que él cambiaría a toda la comisión.

“Nombraría una que plante autoridad, que sean líderes, que tenga conocimiento y fijen un norte y un objetivo claro, y una comisión que haga una limpieza de los árbitros que no dan resultado”, explicó.

La crisis arbitral no solo es por lo sucedido este domingo, es por situaciones extra cancha que se vienen dando donde hay árbitros involucrados.

Ramón Luis Mëndez dice que es el peor momento en la historia del arbitraje.

A manera de resumen, hubo una filtración de una conversación entre árbitros en un chat privado que fue a dar a la prensa, lo que indica que claramente, un miembro del chat traicionó al grupo.

La demanda que Pedro Navarro le interpuso a un periodista, precisamente derivada de esa filtración, la amenaza de demanda que anunció el técnico de Grecia Mauricio Writght contra Ricardo Montero por afirmar que mintió en un informe arbitral, la carta de respuesta arbitral a Saprissa con el posterior “regaño” del Comité Ejecutivo por dicha respuesta, el miche del domingo, en fin, son muchas cosas.

Todos los árbitros coincidieron en que se debe cambiar la Comisión de Arbitraje, principal culpable del despelote, pero también responsabilisaron a otros actores como Rodolfo Villalobos, presidente del Comité Ejecutivo de la Fededutbol, Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje y a Jeffrey Solís, coordinador de la Dirección de Arbitraje e instructor.

“Lo que está pasando es una alcahuetería, de esa persona, Rodolfo Villalobos, al que no le interesa nada y pone a Jeffrey Soliś a que organice todo porque Randall Poveda es una persona de papel, el que nombra es Solís”, expresó Amores.

Ramón Luis Méndez dijo que el responsable es la Fedefútbol como un ente.

“Antes de lo de Gómez y Ramírez hay que mencionar a los que dirigen, son un fracaso, no sé si la Comisión Interventora que nombraron va a tomar medidas pero esto es un desastre, no puede ocurrir más”

La Comisión, al menos, tomó cartas en el asunto y mediante un comunicado informó lo siguiente: (...) “determinación inmediata de no volver a nombrar a David Gómez y Víctor Ramírez para las próximas fechas. La Secretaría General de la FCRF se comunicó con las autoridades regionales para que esta disposición también aplique en partidos internacionales.

“La Federación Costarricense de Fútbol continuará tomando todas las medidas que sean necesarias para fortalecer el arbitraje nacional”, expresaron en un comunicado.