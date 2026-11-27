El timonel de la sub-17, Randall Azofeifa, habló tras la eliminación de Costa Rica del Mundial de Catar, luego de caer goleado 3-0 ante Brasil.

El técnico destacó el buen primer tiempo de la Tricolor, pero señaló una clara carencia del fútbol costarricense a nivel internacional.

“El primer tiempo fue muy bueno para nosotros, tuvimos opciones claras de anotar, pero no pudimos sostener el ritmo y al final en el segundo tiempo se nos vinieron encima, pero es parte de lo que hay que seguir aprendiendo”, mencionó.

Brasil superó a las Sele 3-0. (Fedefútbol/Fedefútbol)

Una de las conclusiones que sacó Azofeifa fue que se necesitan más juegos internacionales para competir mejor.

“Las conclusiones son que se necesitan más partidos de preparación; no es excusa, pero necesitamos más rodaje a nivel internacional para los jugadores”, explicó Randall.

LEA MÁS: Amarini Villatoro se puso como nunca antes se le había visto en una entrevista: ¿Qué pasó?

La crónica del juego ante Brasil

A pesar de que la Tricolor logró competir de buena manera en la primera mitad del juego ante los brasileños, cuando incluso tuvo opciones para ponerse por delante, el esfuerzo no se pudo transformar en goles.

El castillo de naipes empezó a venirse abajo con el gol que abrió la lata de Rodrigo Junior a los 53 minutos, dejando, con ello, sin esperanzas de optar a algo de cara a la siguiente ronda.

A los 60′, por intermedio del FVS (un VAR más simplificado donde los entrenadores pueden pedir algunas revisiones), se pitó un penal a favor de los sudamericanos. Así cayó el segundo en los pies de Kaue Furquim para liquidar a los nuestros.

LEA MÁS: Alajuelense anuncia cómo venderá las entradas que le tocan en el Fello Meza para final de la Copa Centroamericana

Dos minutos después nos salvamos del tercero, ya que se anuló un tanto a los brasileños; no obstante, al 66′, gracias a Lucas Emanuel, ahora sí los del “jogo bonito” colocaron cifras de goleada contra la Selección Nacional.

La Tricolor tuvo opciones de colarse como una de las mejores terceras; no obstante, aquella ventaja de dos anotaciones en la primera jornada (ante Tanzania) que dejó escapar costó muy caro y, al final, La Sele no pudo hacer más que participar: cayó en las primeras de tanteo y, encima, quedó en el último lugar de la tabla, ya que el gol diferencia de Tanzania era menos malo que el nuestro.

Azofeifa pide más juegos de preparación para poder competir de mejor manera. (Prensa FCRF/Cortesía)

Brasil se quedó con el primer lugar con marcha perfecta luego de sumar los nueve puntos; Irlanda ocupó el segundo puesto con seis unidades, mientras que Tanzania y Costa Rica quedaron en el fondo con tan solo una unidad cada uno, tras empatar 2-2.