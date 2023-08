Randall Leal rompió el silencio tras el amargo momento que vivió en la final de la Leagues Cup

Randall Leal falló su penal este sábado y sus compañeros intentaron consolarle. (TIM NWACHUKWU/Getty Images via AFP)

La final de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el Nashville SC dejó un trago muy amargo al costarricense Randall Leal, luego de fallar su cobro en la serie de penales que definía el título.

A Leal le detuvo su remate el guardameta Drake Callender y fue junto al arquero Elliot Panicco, los únicos en fallar de parte del cuadro amarillo y negro.

Este domingo, en sus redes sociales, el exjugador del Saprissa rompió el silencio por su error y escribió una larga publicación a modo de reflexión sobre lo sucedido.

“Que difícil es expresarse después de un momento amargo como ayer, volver a sentirse de la misma manera de hace unos años atrás, personalmente siempre he creído que Dios tiene un tiempo y una razón para todo y en lugar de preguntarme el ‘¿por qué?’, decido solo confiar en la palabra de Dios, que así como he superado muchas adversidades y me he mantenido fuerte, así lo voy a hacer en este momento. Gracias Nashville, gracias a todos mis compañeros y gracias a todos los que trabajan para este equipo, infinitas gracias por brindarme su apoyo sincero”, destacó.

Randall Leal falló en la tanda de penales por el título de la Leagues Cup (KEVIN C. COX/Getty Images via AFP)

Leal no ha tenido la mejor de las suertes en series de penales, en el 2019 un fallo suyo costó la eliminación de la Selección de Costa Rica ante México por la Copa Oro.

“Gracias a los fans de nuestro equipo que con su respeto, con su empatía y su gran apoyo me animan a levantarme y a seguir trabajando duro para el día de mañana devolverles todas las alegrías que, sin duda alguna, todos ustedes se merecen. Si me caigo me levanto con más fuerza, trabajando y esforzándome por ser mejor cada día”, agregó.

Randall no había jugado en todo el torneo por una lesión y lamentablemente cuando le tocó hacerlo, un penal le arruinó el regreso.