El jugador de Alajuelense Rashir Parkins no se detiene, cuando se trata de perseguir sus sueños.

Luego de conseguir su bachillerato, en diciembre del 2024, el volante está llevando la carrera de administración de empresas, aprovechando un convenio que tiene la Liga con universidades privadas.

Al cierre del juego entre la Liga y Sporting FC, que ganaron los rojinegros por marcador 0-2, Parkins contó que sigue estudiando y que hay dos personas claves en su vida, que le están dando el impulso para no rendirse.

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“En el club me están ayudando a sacar la carrera de administración de empresas, es complicado, pero gracias a mi mamá (Nelda Parkins) y mi novia que me ayudan.

“Es complicado, porque las clases son en la tarde y ahora los entrenos son en la tarde, pero los profesores han sido muy comprensivos y me están ayudando para salir con las lecciones y las tareas”, dijo.

Rashir Parkins sigue preparándose y estudia administración de empresas. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Lo que se viene

Después de la victoria contra los griegos, Rashir aseguró: “Estamos luchando para darle la alegría a la afición, vamos día a día y en cada partido vamos a jugar a muerte. Es un triunfo muy importante, sabemos que los equipos que dirige Andrés Carevic son muy trabajados, lo tuve de entrenador y son equipos difíciles de ganar y gracias a Dios llegaron los goles”.

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Y sobre el clásico ante Saprissa, del 19 de abril próximo, el jugador de 25 años manifestó: “Ganar antes de un clásico es importante, por todo lo que se maneja alrededor, se despejan dudas y nos llena de confianza”.