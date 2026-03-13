Raúl Jiménez, el goleador de la selección de México, atraviesa una sensible pérdida familiar

El delantero de la Selección de México, Raúl Jiménez, atraviesa un momento de luto tras el fallecimiento de su padre, Raúl Jiménez Vega, a los 62 años.

La noticia fue confirmada el jueves 12 de marzo a través de publicaciones en redes sociales por parte del Club América, equipo donde el futbolista se formó, así como por la Federación Mexicana de Fútbol.

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“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro exjugador Raúl Jiménez. Expresamos nuestras condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos”, informó el club.

Raúl Jiménez está atravesando un duro momento tras la muerte de su padre. (Raúl Alonso Jiménez/Instagram)

Lucha contra una enfermedad

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, el padre del futbolista, quien actualmente juega en el Fulham, enfrentaba una lucha contra un cáncer de páncreas.

“La FMF y la Selección Nacional de México lamentan el fallecimiento de don Raúl Jiménez Vega, padre de nuestro querido jugador y seleccionado Raúl Jiménez. A toda su familia y seres queridos, les enviamos un fuerte abrazo. Estamos con ustedes”, escribió la Federación Mexicana de Fútbol.

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La noticia ha generado numerosas muestras de apoyo hacia el delantero mexicano por parte de aficionados y figuras del deporte.