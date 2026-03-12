Donald Trump fue tajante sobre la situación de Irán de cara a la Copa del Mundo 2026

Donald Trump le había dicho a Gianni Infantino que Irán sí sería bienvenida al mundial de Norteamérica 2026. (MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán no debería participar en el próximo Mundial de fútbol en Norteamérica en junio del 2026.

El mandatario cambió su postura apenas días después de haberle dicho al jefe de la FIFA que serían bienvenidos a pesar de la guerra en Oriente Medio.

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Este miércoles, Gianni Infantino, presidente de FIFA, aseguró que el cuadro iraní es bienvenido al certamen y que el presidente estadounidense le había prometido eso.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos, coorganizador junto a México y Canadá“, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.

Este miércoles, el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, dijo que “desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.