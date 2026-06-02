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Raúl Jiménez se ilusiona pensando en México como campeón del mundo

Raúl Jiménez aseguró que sueña con México como monarca mundial

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Por Eduardo Rodríguez

México no solo sueña con el famoso quinto partido, sino que incluso ahora los aztecas, siendo anfitriones de la Copa del Mundo de este 2026, se ilusionan con hacer historia alzando el trofeo de monarcas mundiales, algo que nunca ha logrado el país mexicano.

En una entrevista con ESPN, en Fútbol Picante, el delantero que juega en el Fulham de la Premier League de Inglaterra aseguró que se ilusiona con ser campeón del mundo.

CONCACAF gold cup final football match between Mexico and USA
Jiménez dijo que sueña con ganar este Mundial. (CHANDAN KHANNA/AFP)

A ver, es que yo me imagino hasta, ¿por qué?, levantando la copa en el estadio en Nueva York”, respondió Raúl.

“Sí me lo imagino, pero también hay que ir paso a paso e ir viendo cómo se puede ir haciendo realidad eso, pero son tres partidos de fase de grupos y luego otros cinco para poder ser campeones del mundo, pero bueno, paso a paso, fase de grupos, hacerlo lo mejor e intentar quedar en el primer lugar, seguir un partido más en México y, a raíz de eso, lo que te toque, ir al tú por tú”, manifestó el atacante azteca.

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México está en el grupo A del Mundial, y el debut de dicha Copa del Mundo será contra Sudáfrica, para después enfrentarse a Corea del Sur y finalizar la primera fase del torneo en la última fecha ante República Checa.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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