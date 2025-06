Raúl Pinto reveló qué lo sedujo a volver a la directiva de Alajuelense

Raúl Pinto, vicepresidente de Alajuelense comentó qué lo motivó a regresar al club rojinegro. José Cordero. (Jose_Cordero)

El empresario Raúl Pinto, hoy segundo vicepresidente de Alajuelense, no necesitó de mucho para ser convencido a formar parte de la junta directiva de la institución rojinegra.

El sábado anterior, Pinto fue electo para acompañar a Joseph Joseph en la junta directiva eriza, por los próximos dos años, y apoyará al club en la parte deportiva. El dirigente fue presidente de la Liga del 2010 al 2016, y bajo su administración, los erizos alzaron cinco títulos nacionales.

Don Raúl, de 68 años, conversó con La Teja, horas después de la asamblea de asociados, en la que los socios liguistas le dieron la confianza para seguir trabajando por el club que ama, y afirmó qué lo sedujo para volver a las filas liguistas.

“Me convenció una llamada telefónica, en la cual podría decir que recibí una invitación a participar con esta junta. Además, en mi caso me entusiasma el tener a Óscar (Ramírez) como entrenador. Es muy conocido de mi parte, pues cuando era presidente me dio cinco campeonatos.

“Y también me llamó la atención el tener una muy buena camada de muchachos jóvenes, que nos pueden dar sostenibilidad en el tiempo, para seguir en búsqueda de los campeonatos, lo cual nos permitirá mantener una estabilidad”, afirmó.

Don Raúl es el papá de la cantante nacional Fátima Pinto. Instagram Fátima Pinto. (Instagram Fátima Pinto. /Instagram Fátima Pinto.)

¿Cuánto tiempo le tomó dar el sí?

“Creo que lo pensé por unas cinco horas y, realmente, me gustó cómo me llamaron y me plantearon el regreso.

“Al inicio, cuando se hablaba de volver a la presidencia, mi esposa Trilce y mi hija Fátima estaban muy opuestas, no querían que volviera a ser presidente, pero cuando me invitaron a ocupar este cargo, en el que la responsabilidad no es tan pesada, mi familia me apoyó”, destacó.

Así es. Esta es la junta directiva de Alajuelense: Presidente: Joseph Joseph

Vicepresidente primero: Enrique Morúa

Vicepresidente segundo: Raúl Pinto

Tesorero: Rigoberto Carvajal

Protesorero: Marco Zúñiga

Secretario: León Weinstok

Prosecretario: Tomás Guardia

Vocal 1: Tara Key

Vocal 2: Óscar Alvarado

Vocal 3: Ricardo Prada Fiscales Fiscal legal: Juan Carlos Tristán

Fiscal financiero: Luis Guillermo Salazar

Abrumador

Pinto reconoció que no esperaban el apoyo tan abrumador que tuvieron en la asamblea del fin de semana y eso da una señal.

“Todos nos sentimos orgullosos, porque el resultado, realmente, fue muy a favor de la papeleta nuestra, encabezada por don Joseph, y eso nos da mucha energía para ayudar, en mi caso, a la presidencia.

Estos son algunos de los miembros de junta directiva de Alajuelense, encabezada por Joseph Joseph. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Sinceramente, no esperábamos que fuera un resultado tan avasallador, pensábamos en que tendríamos un 66 por ciento de apoyo, pero más bien fue algo muy exagerado. Eso quiere decir que los aficionados quieren seguir apoyando a la junta directiva”, añadió.

El dirigente liguista es consciente de la deuda que tiene Alajuelense en este momento, en cuanto a títulos nacionales.

“Creo que siempre se ha intentado lograr el campeonato, pero la suerte no ha estado con nuestro equipo; principalmente, en la última final.

“Creemos que ahora con Óscar, una persona que es muy conocida de mi parte, y el recurrir a jugadores jóvenes que están saliendo, se fortalecerán las bases y, poco a poco, iremos viendo los resultados”, destacó.

Pinto está feliz con el regreso de Óscar Ramírez al primer equipo rojinegro. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ/Jorge Navarro)

El vicepresidente reconoció que ya hay algunos nombres que se están barajando para el cargo de gerente deportivo.

“La junta tiene varios nombres muy importantes que pueden venir a ayudar mucho, en la designación de nuevos jugadores, mantener la parte deportiva en lo más alto y esperamos que sea la mejor persona para ese puesto”, manifestó.

Otro de los temas de los que habló don Raúl fue del CAR. El liguista recordó que firmó el contrato con Josep Joseph para dar inicio al proyecto del Centro de Alto Rendimiento:

“Me parece que es un proyecto increíblemente grandioso. Recuerdo que se inauguró con una sola cancha y lo que posee hoy es increíble, todo lo que es la estructura, con la mejor fábrica de jugadores de Centroamérica.

“Necesitamos sacar a los jugadores que la institución necesita y que puedan aportarle a la primera división, que vengan con el compromiso, el carácter, que son de la casa y que tengan nuestro ADN, que es dar el amor por estos colores y que luchen por la institución”, dijo.