Reconocida escritora contó la petición que un día le hizo a Jafet Soto, ¿le hizo caso?

Hace unos años, una reconocida escritora costarricense le hizo una peculiar solicitud a Jafet Soto, actual presidente del Club Sport Herediano.

Se trata de doña Marilyn Echeverría, conocida como Lara Ríos, autora de textos como “Pantalones cortos”, quien afirmó que tenía una incomodidad con el equipo de sus amores y por eso le pidió un espacio al dirigente florense.

Doña Lara fue invitada al programa “A propósito” de Radio Columbia, y ahí reveló el día en que Soto le hizo caso.

LEA MÁS: Jafet Soto respondió a quienes no quieren que Herediano tenga su nuevo estadio

La escritora Marilyn Echeverría, conocida como Lara Ríos, contó el día en que Jafet Soto le hizo caso. Foto: archivo / Luis Navarro. (Luis Navarro)

Sí señora

La escritora contó en el espacio que es sobrina de Eladio Rosabal Cordero y ahí reveló lo que le pidió al técnico florense.

“Un día, quería ir a hablar con Jafet, porque no había manera de que le pusieran a los jugadores el nombre en la espalda y uno solo sabía el 20, el 10, el 11.

“Me fui donde Jafet y le dije: ‘Jafecito, usted tiene mucho tiempo de estar con nosotros, pero vea que se le ha olvidado ponerle el nombre a los jugadores en las camisetas’ y me dijo ‘Sí señora’”.

LEA MÁS: ¿Qué dice Jafet Soto de la ausencia de jugadores del Herediano en la Selección Nacional?

“Y le pregunté: ‘¿De verdad me va a hacer caso’?, me dijo que sí y al tiempo, cada uno de los jugadores tenían su nombre en la espalda", dijo entre risas.