Reconocido periodista hondureño sorprende al tildar de esta manera al Cartaginés tras empate con Motagua

El empate a un gol en Honduras entre Motagua y Cartaginés, por la Copa Centroamericana, dejó más contentos a los brumosos que a los monarcas catrachos.

El año pasado los blanquiazules empataron en suelo hondureño por la fase de grupos y luego se volvieron a encontrar en el repechaje para ir a la Concacaf Champions Cup, en el que Cartago avanzó tras ganar en el Fello Meza y en Tegucigalpa.

Roca afirma que los brumosos son los padres del Motagua (Gustavo Roca/YouTube)

Ante estos últimos marcadores, el reconocido periodista hondureño Gustavo Roca afirmó que los nacionales tienen una paternidad sobre las águilas.

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“Motagua fue incapaz de poder vencer a SU PAPÁ, el Cartaginés, club al que NO PUEDE DERROTAR. Increíble… El cuarto club más importante de Costa Rica le es imposible vencer para el Ciclón Azul", publicó Roca en X.