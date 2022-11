Ricardo Blanco contó en son de broma que no le pudo cumplir promesa a su hija

El lateral del Saprissa, Ricardo Blanco celebró el nuevo título del Monstruo junto a su esposa Brenda y su hija. Antonella. Instagram.

El defensor del Deportivo Saprissa, Ricardo Blanco, reconoció, en son de broma, que le hizo una promesa a su hija Antonella, la cual no le pudo cumplir.

El lateral derecho afirmó, luego de que el Monstruo se adueñara del título del Torneo de Apertura, que antes del juego de vuelta de la gran final, contra Herediano, conversó con la pequeñita de 6 años.

“Antonella es una morada más, no me gusta hablar mucho antes del partido, se me parte el corazón y ahorita (después del juego) la vi en una foto llorando de felicidad y eso no tiene precio.

1.337 minutos jugó Ricardo en el torneo.

“Me pidió algo y creo que le fallé. Me dijo ‘papá no se enoje porque luego le sacan amarilla’ y fue lo primero que hice”, dijo el jugador, visiblemente emocionado.

La niña y su mamá, Brenda Calvo, estaban en el estadio Saprissa esperando al jugador y una vez que llegó, Ricardo le dio la medalla a la niña de sus ojos. Este es el quinto título que gana el defensor vistiendo la camisa del Monstruo.

El lateral del Saprissa ha vivido un duro 2022. John Durán. (JOHN DURAN)

Momentos agridulces

Pero en medio de la alegría por el nuevo campeonato, Blanco se quebró y habló de lo duro que ha sido para él no ser tomado en cuenta para el Mundial de Qatar.

El jugador de 33 años estaba disfrutando de la pachanga, cuando recordó que se lesionó antes del repechaje de la Selección Nacional ante Nueva Zelanda (el 14 de junio pasado) y este duro traspié lo hizo pensar en la posibilidad de colgar los tacos.

“Fue un campeonato donde lloré y pensé en dejar el fútbol al quedar fuera de la Selección cuando se iba a jugar el repechaje. No quería saber nada del fútbol, pero tengo motores en mi casa, mi esposa, mi hija y mi familia, quienes me alientan y no me di por vencido.

“Este título representa demasiado; me he llevado golpes fuertes, pero me dije, aquí me levanto y alzo esa 37 porque quiero darle una felicidad a mi familia y se la pude dar con mucho esfuerzo y con los pies en la tierra”, dijo el defensor dentro de la grama del estadio Saprissa.

Maldición Panini: Conozca las víctimas del álbum de Qatar 2022

El jueves pasado, el técnico de la Tricolor, Luis Fernando Suárez, dio a conocer la lista de los 26 jugadores convocados para el Mundial, que se iniciará el 20 de noviembre y Blanco fue uno de los jugadores que quedó fuera del listado.

“Ese instante de quedar fuera de la Selección fue el momento más duro de mi carrera; lloré mucho, quise dejar todo botado y luego me di cuenta que a mi lado tengo a un Dios muy grande.

“Me alentó mi familia, mis padres y compañeros para que no cediera ante la tentación de abandonar el fútbol. Alexander Robinson (exjugador del cuadro morado) llegó a mi casa a motivarme y eso me alienta”, agregó un poco más calmado.

Pese a que la Sele arranca el camino hacia la Copa del Mundo, el 10 de noviembre, Blanco guarda las esperanzas de subirse al avión con el resto de sus compañeros de club (Kendall Waston, Álvaro Zamora y Youstin Salas).

“Seguiré en la lucha, porque el avión a Qatar no ha despegado”, finalizó antes de seguir celebrando.

Blanco celebró su quinto título vestido de morado. John Durán. (JOHN DURAN)

Riquísimo

El jugador afirmó que el ganar la copa le supo ‘rico’, luego de luchar contra todo y contra todos, según aseguró.

“Creo que luchamos contra todos; lo sabíamos, en ocasiones fue muy evidente, pero va a saber más rico esta 37, porque no pudieron, hicieron todo lo posible, pero no pudieron”, sentenció.

- ¿A qué se refiere cuando dice que lucharon contra todo?”, se le preguntó al zaguero.

“Contra todo, pero sabe más rico, que les duela”, afirmó.

Jeaustin Campos está cerca de dar otro “masterclass”

Richi, como le dicen en el camerino del campeón nacional, destacó el ADN morado como una de las claves para sacar el juego ante Herediano, pese a que se habían quedado sin su compañero en la zaga, Kendall Waston.

“El ADN morado es diferente, pueden haber muchas cosas, muchos distractores, pero el ADN vive dentro de la cancha. Fuimos leales dentro de la cancha con nosotros mismos, con la institución y luchamos contra todo.

“Ese instante de quedar fuera de la Selección fue el momento más duro de mi carrera, lloré mucho, quise dejar todo botado”. — Ricardo Blanco, jugador Saprissa.

“Creo que en la segunda parte hubo un cambio en el estilo de juego, porque estábamos luchando contra muchas cosas, que a veces uno no se las explica, pero qué rico, si empiezo a enumerar no termino la noche”, agregó.

- ¿Qué hizo luego de que finalizó el partido?

“Al final me aislé un poco porque siempre he sido así. Los compañeros estaban festejando en el camerino, pero yo primero quería abrazar a mi esposa y a mi hija, porque ellas son las que sufren todo, se dan cuenta de todo y quería festejar primero con ellas”, dijo.