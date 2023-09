Ricardo Chacón defiende a Joseph Joseph de las críticas que le realizó Josué Quesada

Ricardo Chacón puso manos a la obra en su nuevo trabajo como gerente general de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Ricardo Chacón, gerente general de Alajuelense, no se pudo quedar callado ante las críticas y la tiradera que Josué Quesada, periodista de Tigo Sports, realizó contra Alajuelense este viernes

Quesada se rajó en un video en sus redes sociales, al señalar a la directiva eriza por vetarlo de su estadio y a quienes les empezó a sacar trapos sucios y centró su ataque en la figura del presidente Joseph Joseph.

Ante lo dicho por el comunicador, Chacón escribió en su cuenta de Facebook una reflexión en la que, aunque no lo menciona, es evidente que se trata del polémico comunicador.

Chacón hizo un llamado a vivir el fútbol en paz, con la rivalidad entre equipos, pero sin verse como enemigos o incitar a nadie a atacar a otros, También lamenta que el periodismo de hoy solo busca likes en redes sociales.

“Qué pena esto que está sucediendo y manchando nuestro fútbol y en donde dos organizaciones deportivas tan gloriosas están en medio, sobre todo por personas que no deberían de tener la atención de la opinión pública”.

“Desde hace 40 años llegué a este amado club de Liga Deportiva Alajuelense y lo he defendido en la gramilla como jugador, en la dirigencia como gerente deportivo y ahora como gerente general y siempre entendí que ha sido un club que me impregnó los mejores valores y principios que me han guiado a lo largo de mi vida y mi carrera profesional, tanto como hasta laborar en una organización como lo es el Deportivo Saprissa que de igual manera representa los más altos valores y principios y que merece todo mi respeto y admiración.

“Qué lástima cuando veo profesionales que lo único que buscan son likes con base en mensajes totalmente inapropiados e indebidos y es por eso que me pregunto si cuando hacen el juramento ético, realmente tienen conciencia de que su labor trasciende lo personal. Este tipo de periodismo deberíamos erradicarlo de nuestro fútbol y de nuestra sociedad”, tiró.

Chacón defendió ante todo la honorabilidad de los directivos rojinegros, a quienes Quesada atacó con dureza y los llamó doble cara.

“Por nuestra organización siempre han pasado dirigentes muy honestos, tanto como para que todavía seamos una Asociación Deportiva Centenaria y los actuales dirigentes, que son mis jefes, son personas muy honorables a quienes admiro y respeto muchísimo, por eso volví de nuevo porque entiendo que sigue siendo la misma organización que nos heredó nuestro admirado, amado y la figura más emblemática en toda nuestra historia que sigue siendo don Alejandro Morera Soto.

“Qué lástima que algunos profesionales no entiendan el verdadero sentido del deporte, ni la verdadera responsabilidad que debe cumplir un comunicador, como para no respetar la jerarquía que tiene nuestra organización deportiva, nuestros rivales deportivos y nuestro futbol”.

“Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa somos eternos rivales, pero nunca enemigos”, finalizó Chacón.