Robert Garbanzo no se guardó nada y envió un tremendo filazo a Enrique Osses y al arbitraje

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe FC, no se guardó nada y lanzó fuertes críticas al arbitraje nacional.

Este domingo, previo al encuentro entre Guadalupe y Saprissa, el dirigente señaló la falta de autocrítica de parte de Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, y de Hugo Cruz, coordinador arbitral de la Fedefútbol, ante los errores que hay en algunos partidos.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe FC le tiró con todo al arbitraje. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

Las fuertes declaraciones de Robert Garbanzo

Esto fue lo que dijo Garbanzo del arbitraje:

“Por algo no está (Benjamín) Pineda, se dieron cuenta de que actuó mal (en el clásico de Saprissa contra Alajuelense). No importa que se equivoquen, nosotros nos hemos equivocado con el equipo, el tema es cuando no hay una autocrítica de Enrique Osses y Hugo Cruz.

“Es un tema humano, pero debe haber autocrítica. Mauricio (Wright, técnico de Guadalupe) estuvo mal expulsado y lo vuelven a expulsar porque da indicaciones en la gradería. Cerramos líneas y no nos vamos a meter con los árbitros.

En criterio de Garbanzo, el técnico Mauricio Wright fue expulsado injustamente. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Nos quedamos de manos cruzadas, hemos hablado con ellos y no tienen autocrítica de en qué se están fallando. Los programas hablan del arbitraje y deberíamos estar hablando más de fútbol que del arbitraje.

“No nos vamos a meter con los árbitros, pero que nos dejen hacer nuestro trabajo”, dijo en declaraciones a Teletica Deportes.