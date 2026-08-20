Roberto Artavia hizo una revelación sobre la salida de Jefferson Brenes que caerá como balde de agua fría

La salida de Jefferson Brenes de Saprissa al fútbol de Indonesia se prestó para todo tipo de especulaciones alrededor del monto que ganarían los morados tras convertirse en legionario.

El presidente del Monstruo, Roberto Artavia, pese a las especulaciones, salió a dejar claro que la salida del volante no representa ningún ingreso por la venta inicial, sino que llegaría dinero a las arcas tibaseñas en otra futura.

Artavia explicó el tema de la salida de Brenes (Jose Cordero/José Cordero)

“No hay ni 300 ni 350, no me gusta hablar de montos, pero en esta ocasión es muy fácil, ya que la respuesta es que no hay un valor económico en la transacción; habrá un valor económico en una segunda transacción”, explicó don Roberto.

“Si este equipo de Indonesia colocara a Jefferson en otra liga, en esa transacción sí llevamos un porcentaje; en este momento Saprissa no va a recibir ningún dinero del equipo de Indonesia”, dijo.

Artavia explicó entonces los motivos por los que dejaron ir al volante y también actual goleador del certamen nacional.

Brenes se va para Indonesia (Jose Cordero/José Cordero)

“Le abrimos la puerta a Jefferson, esto es algo que él viene teniendo en mente hace mucho tiempo, tiene 29 años, es un jugador que posiblemente, por los ciclos de vida de los jugadores, si no sale ahora, ya no va a salir, entonces francamente es una aspiración personal de hace mucho tiempo, por eso decidimos decirle que vaya y que pruebe y sin ninguna garantía, esto ya que si él luego decide otra cosa, habría que considerarlo como otro fichaje”, apuntó el presi de los tibaseños.

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Jefferson Brenes se despide del Monstruo siendo el goleador del torneo con cuatro tantos en este Apertura 2026, luego de dos dobletes, a Puntarenas y Cartaginés en jornadas consecutivas.