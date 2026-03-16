Rodolfo Mora se robó las miradas en la primera fecha del Picnic

El periodista de Deportes Repretel Rodolfo Mora fue captado por un usuario de TikTok mientras se encontraba disfrutando al máximo de los conciertos en Picnic.

Rodolfo Mora se le vió muy inyectado disfrutando de Picnic (Marvin Caravaca)

Rodolfo se puede ver en el video supermetido en pleno concierto con la canción de “El Father” de Héctor Bambino, Wisin y Yandel.

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“Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu madre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono”, fue la parte de la pieza en la que se ve al polémico panelista de 120 Minutos superinyectado cantando y disfrutando.