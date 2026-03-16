Deportes

Rodolfo Mora se robó las miradas en la primera fecha del Picnic

El periodista deportivo de Repretel fue grabado muy inyectado viviendo Picnic

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Por Eduardo Rodríguez

El periodista de Deportes Repretel Rodolfo Mora fue captado por un usuario de TikTok mientras se encontraba disfrutando al máximo de los conciertos en Picnic.

Programa deportivo 120 Minutos Repretel.
Rodolfo Mora se le vió muy inyectado disfrutando de Picnic (Marvin Caravaca)

Rodolfo se puede ver en el video supermetido en pleno concierto con la canción de “El Father” de Héctor Bambino, Wisin y Yandel.

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@_thisisjey #picnic #yandelsinfonico #yandel#costarica ♬ sonido original - JEY

“Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu madre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono”, fue la parte de la pieza en la que se ve al polémico panelista de 120 Minutos superinyectado cantando y disfrutando.

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PicnicRodolfo Mora
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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