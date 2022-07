Rodolfo Villalobos deja el tema de la renovación en manos de Luis Fernando Suárez(video)

Las conversaciones entre Rodolfo Villalobos y el entrenador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, por su renovación ya iniciaron. foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Contar con Luis Fernando Suárez para después de Catar 2022 es una decisión que depende meramente del seleccionador, así de claro fue Rodolfo Villalobos, presidente de la Fedefútbol.

El jerarca de la federación comentó que la oferta de renovación al técnico está hecha y que es Suárez quien decidirá, pues ya han conversado del tema: la meta es renovarlo antes del mundial.

Hace unas semanas al técnico le llegó una oferta de la selección de Perú, en medio de los intentos de la Sele por renovarlo, ofrecimiento que al técnico no le incomodó según dijo a un medio colombiano.

La Teja cuestionó al presidente de la federación sobre eso y afirmó que “muchas federaciones tienen más recursos, pero no me preocupa, porque al final la decisión es de él, no es de Perú, ni de las cinco o seis selecciones que puedan haber generado un interés por él”.

“Yo me preocupo por la oferta nuestra y si él la va a aceptar se queda, pero si considera que tiene una mejor opción económica, o mejor posibilidad de otro tipo fuera de Costa Rica, está en todo su derecho. Hizo un trabajo para ser meritorio de eso, pero al final la decisión es de él”, nos respondió.

Para Villalobos, es normal que lleguen ofertas, porque a los técnicos de cartel suelen llegarles siempre, pero afirma que trabajan al ritmo de ellos, no al que la prensa o la afición les impongan.

“Es normal, tendrá grandes oportunidades. Los entrenadores exitosos siempre tienen muchas puertas abiertas, pero al final son ellos quienes deciden en qué casa se quieren quedar. Está claro y contundente, él lo ha dicho: ‘Quiero quedarme’.Y yo lo he manifestado: ‘Quiero que se quede’.”

“Ya arrancamos con el proceso, pero el proceso tiene que darse en el tiempo que corresponde. Quizá pronto podamos tener alguna noticia al respecto, pero será en el momento en que la Federación lo considere, no en el instante en que un periodista determine por su propia decisión que ya es tarde o es prioridad. No. Es prioridad, pero tenemos tiempo; él tiene cinco meses más de contrato”, agregó.