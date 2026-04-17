Rolando Fonseca y Puntarenas FC: negociación da un giro

La posible llegada de Rolando Fonseca como gerente general del Puntarenas FC tomó un nuevo rumbo y una semana después de que se diera a conocer el interés del cuadro naranja por el exdelantero de la Selección, parece que finalmente no se concretaría.

El jueves por la tarde, este medio se comunicó con Rolando para consultar cómo iban las negociaciones con los chuchequeros y nos dijo lo siguiente:

“Pregúntele por favor a don Felipe (Medina, presidente del club). Él me dijo que me necesitaba para el primero de mayo, pero en Tigo Sports dijeron que mi contratación no iba y no me he comunicado con él.

Rolando Fonseca ya no estaría llegando al Puntarenas FC y el presidente del club dio sus razones. Foto: captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

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“Yo he estado redactando un documento que él me solicitó, con un plan de trabajo”, agregó el también comentarista de Teletica.

La respuesta del presidente naranja

La Teja llamó a Felipe Medina, presidente del cuadro naranja, para consultarle sobre la situación del exdelantero y esto nos dijo vía teléfono:

“Sí, él se reunió conmigo, pero no quedamos en nada, quedó de enviarme una propuesta y nunca la envió, debía enviarla al jueves antepasado.

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“Estuvimos negociando y me solicitó algunas cosas, pero no puedo dárselas y habló algunas cosas, no conmigo”, respondió, por lo que parece que la llegada no se dará.