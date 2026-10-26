Ronald Gómez destapó el problema de Pérez Zeledón y qué necesita para salir del sótano

Ronald Gómez no pudo sumar en su primer partido como técnico de Pérez Zeledón, pero no se arrugó ante el resultado y confía en que su equipo salga adelante.

La Bala cayó 1-0 ante Alajuelense y luego del encuentro ante la Liga, el exdelantero explicó porqué se animó a agarrar la brasa sureña.

“Pérez tiene un gran nombre en nuestro fútbol. Pasa por un momento difícil, pero es una institución que ha dado muchas cosas buenas.

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Ronald Gómez dijo qué lo motivó para llegar a Pérez Zeledón. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Confío en que este proyecto salga adelante y hoy fue una muestra. Fue un partido complicado ante un rival muy difícil. Alajuela tiene prácticamente dos equipos, con jugadores de buen nivel y un técnico espectacular”, comentó.

Un problema

El exmundialista de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006 dijo sentirse muy bien, en su primer duelo con los generaleños.

“Me parece que jugar este tipo de partidos contra estos técnicos de alto nivel enriquece. Sabemos lo que Óscar (Ramírez) ha logrado y la idea era que ellos corrieran detrás de nosotros y pudimos lograrlo, pero en cuatro días de entrenamiento es difícil plasmar una idea.

“Alajuelense tiene muy buen equipo; cada jugador que entra es mejor que el que estaba. Nuestra plantilla es un poco corta en cuanto a nivel, nos costó en lo físico y algunos salieron por molestias. Nuestro campeonato empieza el viernes contra Puntarenas. No podemos fallar en casa”, dijo.

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Los guerreros son últimos en el Apertura, con apenas 9 puntos. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gómez tomó al equipo en un momento muy complicado, porque en este momento es último en la tabla de posiciones, con nueve puntos y fue claro con un problema que tiene su planilla.

“Al equipo le metieron siete goles en los dos partidos anteriores. Nuestra consigna era ganar u obtener un punto. La mentalidad cambió; este equipo no venía jugando así. Vamos a ser un rival muy difícil para todos y vamos por buen camino.

“Tenemos el problema de que la capacidad de gol del equipo es muy baja. Solo tenemos un centrodelantero y no se puede aspirar a anotar goles con un solo centrodelantero. Ocupamos extremos goleadores”, añadió.