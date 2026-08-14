Ronaldo Cisneros revela cómo Alajuelense creció tras el triunfo ante Herediano

Alajuelense volverá al Morera Soto este sábado 15 de agosto para recibir al Puntarenas FC, por lo que el delantero Ronaldo Cisneros aseguró que ve al equipo rojinegro en ascenso y confía en que su club siga por la senda de la victoria.

Los leones recibirán al PFC a partir de las 4 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto. Cisneros confesó que la semana sirvió para recuperarse y que jugadores que estuvieron con la Selección Nacional Sub-20 y Sub-21 se reincorporaran a los trabajos de Ismael Rescalvo.

“Estos días nos sirvieron para descansar, recuperar, para que los que estaban en la Selección se reincorporaran y nos sentimos muy contentos de tener el plantel completo.

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Ronaldo Cisneros se sinceró previo al juego entre Alajuelense y Puntarenas FC. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Vienen partidos complicados, etapas decisivas y la verdad es que necesitamos de todos”, dijo.

En ascenso

El goleador liguista aseguró que su equipo viene de menos a más y habló de lo importante que es ir creciendo y de lo que mostró en el juego contra Herediano.

“El partido contra Herediano nos hizo darnos cuenta de lo que podemos ser capaces, pero sí se habló en el vestidor de que debemos tener mucha humildad e ir partido a partido; no hemos logrado nada.

“Han sido partidos en donde hemos ido creciendo, cada vez se ve la idea de juego del profe y trataremos de mantenerla. Este juego será difícil y será importante que mantengamos lo que hicimos bien estos partidos.”

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El juego contra los naranjas será este sábado, a las 4 p.m. en el Morera Soto. Foto: John Durán. (John Duran/John Durán)

“Es importante que hayamos trabajado lo que hay que corregir y estar lo más finos posibles para esta etapa que viene para la Centroamericana, muy convencidos de que el partido contra Puntarenas nos puede dar mucho”, comentó.

Una vez superado el duelo contra los naranjas, la LDA se preparará para el encuentro contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador, equipo que dirige Marvin Solano. La mejenga será el jueves 20 de agosto, a las 9 p.m.